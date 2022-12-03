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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 15 выпуске от 03.12.2022?

03.12.2022

С первых минут в 15 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Участников проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 15 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 15 от 03.12.2022?

На конкурсе черных было жарко! В нем приняли участие Ира Раковчен, Паша Серветник, Владислав Цымбалюк и Екатерина Великая. Впервые в истории шоу участники могли подняться на балкон, не готовив блюда. Для этого им требовались идеально развитые вкусовые рецепторы. 

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Позади участников было две коробки-загадки. Под одной лежало 25 простых ингредиентов, а под другой – 9, но сложных. У каждого была возможность выбрать для себя подходящий вариант, чтобы вслепую назвать каждую позицию.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 15 от 03.12.2022?

Участник, угадавший за 10 минут 9 или 25 продуктов, получал белый фартук. А если кулинар хоть раз промахнулся – ему приходилось готовить блюдо именно с теми продуктами, которые он не в состоянии отгадать. 

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 15 от 03.12.2022?

Хуже всего с этой задачей справилась Ира Раковчен. Она покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 15 выпуске.

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