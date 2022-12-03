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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 15 випуску від 03.12.2022?

03.12.2022

З перших хвилин у 15 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. На учасників проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 15 випуску вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 15 від 03.12.2022?

На конкурсі чорних було спекотно! У ньому взяли участь: Іра Раковчен, Паша Серветник, Владислав Цимбалюк і Катерина Велика. Вперше в історії шоу учасники могли піднятися на балкон, не готувавши страву. Для цього їм потрібні були ідеально розвинені смакові рецептори. 

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Позаду учасників були дві коробки-загадки. Під одною лежало 25 простих інгредієнтів, а під іншою – 9, але складних. У кожного була можливість обрати для себе варіант, аби в сліпу назвати кожну позицію. 

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 15 від 03.12.2022?

Учасник, який називав за 10 хвилин 9 або 25 продуктів, отримував білий фартух. Якщо кулынар хоч раз схибив – йому доводилося готувати страву з тих продуктів, які не в змозі відгадати. 

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 15 від 03.12.2022?

Найгірше з цим завданням впоралася Іра Раковчен. Вона залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» у 15 випуску. 

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