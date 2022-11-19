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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 14 випуску від 19.11.2022?

19.11.2022

З перших хвилин у 14 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 14 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 14 від 19.11.2022?

На битві чорних сьогодні змагалися: Катерина Велика, Іра Раковчен, Сашко Кривець, Пава і Павло Серветник. Учасники обрали коробку-загадку і робочу поверхню. Під ними були продукти: кіноа, капуста, пастернак тощо. Це був основний компонент для гарніру. Усі інші інгредієнти вони отримували після того, як учасники приготували гарніри. Після того на кухню до учасників виходив Ектор. Суддя куштував усі заготовки учасників, і той учасник, гарнір якого був кращим, обирав наступні продукти всім учасникам битви.

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МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 14 від 19.11.2022?

У цьому конкурсі найгіршу страву приготував Саша. Саме тому в 14 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» кухню проєкту залишив Саша Кривець. 

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