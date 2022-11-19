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Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 14 выпуске от 19.11.2022?

19.11.2022

С первых минут в 14 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. На претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 14 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 14 от 19.11.2022?

На битве черных сегодня соревновались: Екатерина Великая, Ира Раковчен, Саша Кривец, Пава и Павел Серветник. Участники выбрали коробку-загадку и рабочую поверхность. Под ними находились продукты: киноа, капуста, пастернак и т.д. Это был основной компонент гарнира. Все остальные ингредиенты получали после того, как участники приготовили гарниры. Далее на кухню к участникам выходил Эктор. Судья пробовал все заготовки участников, и тот участник, гарнир которого был лучшим, выбирал следующие продукты всем участникам битвы.

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МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 14 от 19.11.2022?

В этом конкурсе самое плохое блюдо приготовил Саша. Именно поэтому в 14 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» кухню проекта покинул Саша Кривец.

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