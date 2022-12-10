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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 16 випуску від 10.12.2022?

10.12.2022

Фінал наближається, тож атмосфера на кухні стає все більше напруженою. З перших хвилин у 16 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала справжня боротьба за місце на балконі. Та не всі змогли впоратися із завданнями на битві Чорних. Хто із учасників залишив шоу за крок до фіналу? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

У першому конкурсі Пава і Павло Серветник стали капітанами команд. Учасникам потрібно було розробити меню кафе гурме крепів для справжнього закладу. Ба більше, це мала бути не просто кав’ярня з млинцями, а майбутнє соціально-відповідальне кафе, яке навчатиме і працевлаштовуватиме молодь з ментальними порушеннями. 

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

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У другому конкурсі кулінари мали приготувати 3 страви. Перша – авторське переосмислення класичної страви. Друга мала складатися тільки з продуктів рослинного походження. А третя – будь-який десерт. Однак не все так просто! Куліналам потрібно було використати мінімально часу, адже залишок годин йшов на приготування страв на битві чорних! Тож кожен готував дуже швидко і якісно. 

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

Катя Велика, Влад Цимбалюк і Влад Міцкевич впоралися із другим завданням найгірше, тому саме вони сьогодні боролися на битві чорних. У Влада залишилося 2 хвилини, У Катерини Великої 27, а у Влада Міцкевича – 9. 

Найгірше з цим конкурсом впорався Влад Цимбалюк. Тому саме він щалишив шоу за крок до фіналу. 

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 16 від 10.12.2022?

А от Олександр Цвігун, Катерина Велика, Олександр Білодід, Павло Серветник, Влад Міцкевич і Вадим Бзежинський пройшли у фінал «МастерШеф. Битва сезонів»!

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