МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 17 від 17.12.2022?

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 17 випуску від 17.12.2022?

З перших хвилин у 17 випуску «МайстерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Учасники проєкту перебували за крок до фіналу! Однак не всі змогли впоратися з кулінарними завданнями, щоб наблизитись до перемоги. Дізнайтеся, хто покинув «МайстерШеф. Битва сезонів» у 17 випуску вже зараз.

Катерина Велика, Павло Серветник, Саша Цвігун та Саша Білодід змагалися сьогодні на конкурсі чорних. Позаду них були коробки-загадки. Кожен із кулінарів обирав собі по 1 коробці. Під ними були різні продукти: грейпфрут, гарбуз, ананас тощо.

Один продукт повинен був послужити й інгредієнтом, і посудом, і навіть декором у кулінарному шедеврі учасника.

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На жаль, із завданням не впоралися двоє. На останній битві чорних проєкт залишили Павло Серветник та Катерина Велика.

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