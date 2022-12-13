МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 17: хто стане фіналістом легендарного кулінарного шоу?

У суботу, 17 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 17 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Вже у суботу на учасників чекатиме складне індивідуальне випробування, де у кожного буде шанс продемонструвати, на що він здатен. Задача кулінара – приготувати максимальну кількість класичних страв.

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Однак складність полягає в тому, що звичні інгредієнти кулінарам доведеться замінити на щось інше. Під коробками-загадками лежатимуть набори продуктів, які взагалі не пов’язані з тими стравами.

Хто з кулінарів виграє цю битву?

Які ще завдання чекають на учасників за крок до фіналу?

Чи будуть судді цього тижня більш прискіпливі до презентацій?

Та хто стане фіналістом?

Дивіться вже 17 грудня новий випуск «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ. Фінал наближається і зовсім скоро ми дізнажмося ім’я переможця!

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