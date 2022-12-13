МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 17: хто стане фіналістом легендарного кулінарного шоу?
У суботу, 17 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 17 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!
Вже у суботу на учасників чекатиме складне індивідуальне випробування, де у кожного буде шанс продемонструвати, на що він здатен. Задача кулінара – приготувати максимальну кількість класичних страв.
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Однак складність полягає в тому, що звичні інгредієнти кулінарам доведеться замінити на щось інше. Під коробками-загадками лежатимуть набори продуктів, які взагалі не пов’язані з тими стравами.
- Хто з кулінарів виграє цю битву?
- Які ще завдання чекають на учасників за крок до фіналу?
- Чи будуть судді цього тижня більш прискіпливі до презентацій?
- Та хто стане фіналістом?
Дивіться вже 17 грудня новий випуск «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ. Фінал наближається і зовсім скоро ми дізнажмося ім’я переможця!
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