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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 17: хто стане фіналістом легендарного кулінарного шоу?

13.12.2022

У суботу, 17 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 17 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

Вже у суботу на учасників чекатиме складне індивідуальне випробування, де у кожного буде шанс продемонструвати, на що він здатен. Задача кулінара – приготувати максимальну кількість класичних страв. 

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 16 випуску від 10.12.2022?

МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

Однак складність полягає в тому, що звичні інгредієнти кулінарам доведеться замінити на щось інше. Під коробками-загадками лежатимуть набори продуктів, які взагалі не пов’язані з тими стравами.

  • Хто з кулінарів виграє цю битву? 
  • Які ще завдання чекають на учасників за крок до фіналу?
  • Чи будуть судді цього тижня більш прискіпливі до презентацій?
  • Та хто стане фіналістом?

МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

МастерШеф. Битва сезонів 17 випуск: анонс від 17.12.2022

Дивіться вже 17 грудня новий випуск «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ. Фінал наближається і зовсім скоро ми дізнажмося ім’я переможця!

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