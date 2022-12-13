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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 17: кто станет финалистом легендарного кулинарного шоу?

13.12.2022

В субботу, 17 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 17 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 17 выпуск: анонс от 17.12.2022

Уже в субботу участников будет ждать сложное индивидуальное испытание, где у каждого будет шанс продемонстрировать, на что он способен. Задача кулинара – приготовить максимальное количество классических блюд.

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МастерШеф. Битва сезонов 17 выпуск: анонс от 17.12.2022

Однако сложность состоит в том, что привычные ингредиенты кулинарам придется заменить чем-то другим. Под коробками-загадками будут лежать наборы продуктов, которые вообще не связаны с блюдами.

  • Кто из кулинаров выиграет это сражение?
  • Какие еще задачи ждут участников в шаге от финала?
  • Будут ли судьи на этой неделе более придирчивы к презентациям?
  • И кто станет финалистом?

МастерШеф. Битва сезонов 17 выпуск: анонс от 17.12.2022

МастерШеф. Битва сезонов 17 выпуск: анонс от 17.12.2022

Смотрите уже 17 декабря новый выпуск «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ. Финал приближается и совсем скоро мы узнаем имя победителя!

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