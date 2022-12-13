МастерШеф. Битва сезонов 17 выпуск: анонс от 17.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 17: кто станет финалистом легендарного кулинарного шоу?

В субботу, 17 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 17 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Уже в субботу участников будет ждать сложное индивидуальное испытание, где у каждого будет шанс продемонстрировать, на что он способен. Задача кулинара – приготовить максимальное количество классических блюд.

Больше по теме: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 16 выпуске от 10.12.2022?

Однако сложность состоит в том, что привычные ингредиенты кулинарам придется заменить чем-то другим. Под коробками-загадками будут лежать наборы продуктов, которые вообще не связаны с блюдами.

Кто из кулинаров выиграет это сражение?

Какие еще задачи ждут участников в шаге от финала?

Будут ли судьи на этой неделе более придирчивы к презентациям?

И кто станет финалистом?

Смотрите уже 17 декабря новый выпуск «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ. Финал приближается и совсем скоро мы узнаем имя победителя!

Больше по теме: Диетические салаты на Новый год: топ-10 рецептов от участников «МастерШеф»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ