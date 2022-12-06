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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 16: чи зможуть учасники створити соціально-відповідальне кафе?

06.12.2022

У суботу, 10 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде у 16 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: анонс від 10.12.2022

Цього разу учасникам потрібно буде розробити меню для справжнього закладу. Це не просто кав’ярня з млинцями, а майбутнє соціально-відповідальне кафе, яке навчатиме і працевлаштовуватиме молодь з ментальними порушеннями. Завдання не з легких, ба більше — доволі відповідальне та важливе!

МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: анонс від 10.12.2022

  • Невже хтось не зможе впоратися з таким завданням? 
  • До який незвичайних методів вдаватимуться кулінари?
  • Хто перевершить суддів?
  • Та хто пройде у фінал шоу?

МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: анонс від 10.12.2022

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 15 випуску від 03.12.2022?

Дивіться вже у суботу, 10 грудня, новий випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ! 

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