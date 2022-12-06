МастерШеф. Битва сезонів 16 випуск: анонс від 10.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 16: чи зможуть учасники створити соціально-відповідальне кафе?

У суботу, 10 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде у 16 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Цього разу учасникам потрібно буде розробити меню для справжнього закладу. Це не просто кав’ярня з млинцями, а майбутнє соціально-відповідальне кафе, яке навчатиме і працевлаштовуватиме молодь з ментальними порушеннями. Завдання не з легких, ба більше — доволі відповідальне та важливе!

Невже хтось не зможе впоратися з таким завданням?

До який незвичайних методів вдаватимуться кулінари?

Хто перевершить суддів?

Та хто пройде у фінал шоу?

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Дивіться вже у суботу, 10 грудня, новий випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ!

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