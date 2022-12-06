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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 16: смогут ли участники создать социально-ответственное кафе?

06.12.2022

В субботу, 10 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 16-м выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 16 выпуск: анонс от 10.12.2022

В этот раз участникам нужно будет разработать меню для настоящего заведения. Это не просто кофейня с блинами, а будущее социально-ответственное кафе, которое будет учить и трудоустраивать молодежь с ментальными нарушениями. Задача не из легких, более того — достаточно ответственная и важная!

МастерШеф. Битва сезонов 16 выпуск: анонс от 10.12.2022

  • Неужели кто-нибудь не сможет справиться с такой задачей?
  • К каким необычным методам будут прибегать кулинары?
  • Кто превзойдет судей?
  • И кто пройдет в финал шоу?

МастерШеф. Битва сезонов 16 выпуск: анонс от 10.12.2022

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Смотрите уже в субботу, 10 декабря новый выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ!

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