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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 15: чи зможуть учасники впоратися із розробкою кількох ресторанів?

28.11.2022

У суботу, 3 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 15 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 15 випуск: анонс від 03.12.2022

У суботу кожна з команд відкриватиме одразу по 2 заклади. Такий хід судді застосували навмисно, аби ускладнити учасникам завдання та змусити їх миттєво перемикатися з однієї концепції на іншу. 

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Для того, аби визначити географічний напрямок, стиль та концепцію, учасникам необхідно буде крутити барабан. Колесо фортуни розділене на 3 різні сектори: SY-FY, рибний, азійський тощо. 

МастерШеф. Битва сезонів 15 випуск: анонс від 03.12.2022

Для того, аби допомогти учасникам розібратися у запропонованих концепціях, судді запросили на шоу творчих експертів –  Олексія Гладушевського, Сергія Мельниченко і Сержа Смоліна. Та чи допоможе це учасникам?

Не пропустіть у суботу, 3 грудня, 15 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва Сезонів» на СТБ! 

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