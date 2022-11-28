МастерШеф. Битва сезонов 15 выпуск: анонс от 03.12.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 15: смогут ли участники справиться с разработкой нескольких ресторанов?

В субботу, 3 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 15 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В субботу каждая из команд будет открывать сразу по 2 заведения. Такой ход судьи применили специально, чтобы усложнить участникам задание и заставить их мгновенно переключаться с одной концепции на другую.

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Для того чтобы определить географическое направление, стиль и концепцию, участникам необходимо будет крутить барабан. Колесо фортуны разделено на 3 разных сектора: SY-FY, рыбный, азиатский и т.д.

Для того, чтобы помочь участникам разобраться в предложенных концепциях, судьи пригласили на шоу творческих экспертов – Алексея Гладушевского, Сергея Мельниченко и Сержа Смолина. Но поможет ли это участникам?

Не пропустите в субботу, 3 декабря, 15 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва Сезонов» на СТБ!

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