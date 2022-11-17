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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 14: чи зможуть учасники зробити справжнє Диво на кухні шоу?

17.11.2022

У суботу, 19 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 14 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: анонс від 19.11.2022

Темою першого конкурсу буде Великдень і його традиції. Завдання кожного учасника індивідуальне – приготувати по одній святковій виликодневій страві, яка на очах суддів має перетворитися на щось інше. Потрібно зробити справжнє Диво на кухні проєкту. При подачі страва має повністю змінити свій вигляд, властивості або агрегатний стан.

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  • Чи впораються кулінари із таким не простим завданням?
  • Чим шокує Пава?
  • Хто не встигне доробити власну страву, за що отримає чорний фартук?
  • Та кого хвалитимуть судді за професійний рівень креативу?

МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: анонс від 19.11.2022

Не пропустіть у суботу, 19 листопада, 14 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ!

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