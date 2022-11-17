МастерШеф. Битва сезонів 14 випуск: анонс від 19.11.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 14: чи зможуть учасники зробити справжнє Диво на кухні шоу?

У суботу, 19 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 14 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Темою першого конкурсу буде Великдень і його традиції. Завдання кожного учасника індивідуальне – приготувати по одній святковій виликодневій страві, яка на очах суддів має перетворитися на щось інше. Потрібно зробити справжнє Диво на кухні проєкту. При подачі страва має повністю змінити свій вигляд, властивості або агрегатний стан.

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Хто не встигне доробити власну страву, за що отримає чорний фартук?

Та кого хвалитимуть судді за професійний рівень креативу?

Не пропустіть у суботу, 19 листопада, 14 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ!

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