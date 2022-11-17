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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 14: смогут ли участники совершить настоящее Чудо на кухне шоу?

17.11.2022

В субботу, 19 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 14 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 14 выпуск: анонс от 19.11.2022

Темой первого конкурса будет Пасха и ее традиции. Задача каждого участника индивидуальная – приготовить по праздничному пасхальному блюду, которое на глазах судей должно превратиться в нечто другое. Нужно совершить настоящее Чудо на кухне проекта. При подаче блюдо должно полностью изменить свой вид, свойства или агрегатное состояние.

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МастерШеф. Битва сезонов 14 выпуск: анонс от 19.11.2022

Не пропустите в субботу, 19 ноября, 14 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ!

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