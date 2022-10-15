Чим здивував 9 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 15.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 9: за яку помилку Влад Міцкевич ледь не поплатився участю у шоу?

У суботу, 15 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 9 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 9 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі учасники поділилися на дві команди. Капітанами команд стали Влад і Пава. Міцкевич – синьої, а Пава червоної. Головна битва відбувалася лише між капітанами. Перемогу здобувала та команда, капітан якої готував найкращу авторську страву. Час для приготування страв заробляли команди. Кожен з учасників сходився у кулінарному двобої, в якому готували по одній класичній страві. Їх було 5. За кожну страву у команді відповідала окрема людина. Її завдання – приготувати швидше відведеного часу, який відвели на неї судді.

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Зекономлені хвилини надходили капітанам на приготування їхніх страв. Якщо страву не приймали судді, на кулінарний рахунок капітанів не надходили хвилини. А тому швидкість учасників не повинна була псувати якість страви. Капітани самі обирали, в якій послідовності учасники готували свої страви. Найгірше з цим конкурсом впоралася команда синіх, Владислава Міцкевича. Чорні фартухи сьогодні одягнули Саша Білодід і Владислав Міцкевич.

Другий конкурс був спортивним, і він також розпочався із поділу на команди. Капітаном червної команди став Саша Кривець, а Пава синьої. В учасників було 2 кулінарних тайми. У кожному учасникам потрібно було приготувати по 4 складних страви. Для кожної страви була окрема поверхня. Кожен учасник відповідав за свій, певний процес. А саме: робота з ножем, тістом, зі спеціями, блендером, плитою та духовкою.Одночасно на майданчику могло перебувати лише двоє гравців з команди. Капітани сьогодні нічого не готували. Вони, як футбольні тренери, випускали на поле футбольних гравців, та відкликали інших.

Як і в будь-якій грі, за кожну помилку їх чекало суворе покарання – якщо учасник біг не на свій процес, йому потрібно було пересидіти 2 хвилини на лавці запасних. Капітани самі обирали, кому із учасників потрібно йти і на який процес. На кожен тайм у команд було по 45 хвилин, та головне їхнє завдання – швидше приготувати страви та випередити суперника. Тому що судді куштували страви тільки тієї команди, яка зробила страви швидше. Виграла команда синіх.

Перед конкурсом чорних фартухів, команда червоних обрала найслабших учасників своєї команди, через яку вони отримали поразку. Ними стали – Саша Кривець і Анжела Липська. Саме тому вони відправилися на фінальний конкурс.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Влад Міцкевич, Саша Білодід, Саша Кривець, Анжела Липська. Завдання полягало в тому, щоб кожен учасник приготував тематичний обід. Він мав складатися з трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Але тематика у кожного учасника була унікальною – втілити у своїй страві цілу стихію: вогонь, воду, землю та повітря. Учасники по черзі витягали картки зі стихіями. І яку картку вони обирали, над такою темою вони і працювали. За результатами конкурсу, всі учасники впоралися із завданням добре. Тому у 9 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт не покинув ніхто.

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