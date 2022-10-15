Чем удивил 9 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 15.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 9: за какую ошибку Влад Мицкевич чуть не поплатился участием в шоу?

В субботу, 15 октября, в 19.00 на телеканале СТБ вышел 9 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 9 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники разделились на две команды. Капитанами команд стали Влад и Пава. Мицкевич – синей, а Пава красной. Главное сражение происходило только между капитанами. Победу одерживала та команда, капитан которой готовил лучшее авторское блюдо. Время приготовления блюд зарабатывали команды. Каждый из участников сходился в кулинарном поединке, в котором готовили по одному классическому блюду. Их было 5. За каждое блюдо в команде отвечал отдельный человек. Его задача – приготовить скорее за отведенное время, которое отвели на нее судьи.

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Сэкономленные минуты поступали капитанам для приготовления их блюд. Если блюдо не принимали судьи, на кулинарный счет капитанов не поступало минут. Поэтому скорость участников не должна была портить качество блюда. Капитаны сами выбирали, в какой последовательности участники готовили свои блюда. Хуже всего с этим конкурсом справилась команда синих, Владислава Мицкевича. Черные фартуки сегодня одели Саша Белодед и Владислав Мицкевич.

Второй конкурс был спортивным, и он тоже начался с разделения на команды. Капитаном красной команды стал Саша Кривец, а – Пава синей. У участников было 2 кулинарных тайма. В каждом участнику нужно было приготовить по 4 сложных блюда. Для каждого блюда была отдельная поверхность. Каждый участник отвечал за свой определенный процесс. А именно: работа с ножом, тестом, со специями, блендером, плитой и духовкой. Одновременно на площадке могло находиться только двое игроков из команды. Капитаны сегодня ничего не готовили. Они, как футбольные тренеры, выпускали на поле футбольных игроков и отозвали других.

Как и в любой игре, за каждую ошибку их ждало суровое наказание – если участник бежал не на свой процесс, ему нужно было переждать 2 минуты на скамейке запасных. Капитаны сами выбирали, кому из участников нужно идти и на какой процесс. На каждый тайм у команд было по 45 минут, и их главная задача – быстрее приготовить блюда и опередить соперника. Потому что судьи пробовали блюда только той команды, которая приготовила блюда быстрее. Выиграла команда синих.

Перед конкурсом черных фартуков команда красных выбрала самых слабых участников своей команды, из-за которой они потерпели поражение. Ими стали – Саша Кривец и Анжела Липская. Поэтому они отправились на финальный конкурс.

На конкурсе черных сегодня сражались: Влад Мицкевич, Саша Белодед, Саша Кривец, и Анжела Липская. Задача заключалась в том, чтобы каждый участник приготовил тематический обед. Он должен был состоять из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Но тематика каждого участника была уникальной – воплотить в своем блюде целую стихию: огонь, воду, землю и воздух. Участники по очереди вытаскивали карточки со стихиями. И какую карту они выбирали, над такой темой они и работали. По результатам конкурса все участники справились с заданием хорошо. Поэтому в 9 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект не покинул никто.

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