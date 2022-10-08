Чем удивил 8 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 08.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 8: смогли ли участники «Хата на тата» приготовить ресторанные блюда с профессионалами?

В субботу, 8 октября, на телеканале СТБ вышел 8 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 8 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Первый конкурс начался с того, что участники поделились по парам. Андрею Колеснику не хватило пары, поэтому он работал сегодня сам. Задача каждой из них – приготовить одно, хорошее, многокомпонентное блюдо. Однако продуктовая и девайсная сегодня были закрыты. Вместо этого участникам нужно было выбрать для себя инвентарь и ингредиенты из полочки. На ней были продукты по демократическим ценам. Стоимость одного продукта, такого как вырезка, была 1 шеф. Худший ингредиент, такой как плавленый сырок, стоил 10 шефов. То же с девайсами – чем он круче, тем меньше шефов стоит. Каждая пара должна была выбрать из полочки 5 продуктов и 5 девайсов. А также посуда для презентации.

Затем участники готовили одно блюдо, используя только то, что было в их наборе. Судьи подсчитывали, сколько стоили выбранные продукты и девайсы, если блюдо было достойным – участники зарабатывали свои шефы. Участники могли брать самые сложные и, соответственно, самые дорогие ингредиенты и заработать на этом. Однако в погоне за богатством им нужно было не забывать, что в первую очередь судьи оценивают вкус блюда. На эту задачу судьи дали 1,5 часа. Андрей, Саша, Влад, Катя и Анжела хуже всего справились с задачей. Поэтому получили черные фартуки в первом конкурсе нового выпуска.

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Во втором конкурсе участники разделились на две команды. Наталья стала капитаном синей команды, а Яна – красной. Их задача – устроить романтические ужины для участников «Хата на тата»! Для двух пар командам необходимо было сделать инструкции по одному основному блюду и по одному десерту. Задача – создать конструктор для их будущих блюд. Чтобы гости шоу смогли прийти на кухню и воспользовавшись инструкциями, которые писали участники, приготовили идеальный ужин для своих любимых.

Судьи также сняли черные фартуки с команды, которая справилась с задачей лучше. На приготовление полуфабрикатов судьи дали командам 1,5 часа. Красная команда выиграла, потому Влад и Екатерина вновь оказались в белом.

На конкурсе черных сегодня соревновались: Андрей Колесник, Ира Раковчен, Саша Кривец, Наталья Петрик и Анжела Липская. Участникам нужно было выбрать коробку-загадку. Под ними были разные наборы продуктов. У кого-то много мяса, а у кого-то – круп. Приготовить полноценное блюдо из отдельного набора участникам невозможно. Поэтому им нужно было договариваться и обмениваться ингредиентами с одним условием – обмен мог происходить только со стоящим по левую руку участником. Менять продукты допустимо до тех пор, пока участнику не подходил окончательный набор продуктов для будущего блюда.

Худшее блюдо из своих продуктовых наборов приготовил Андрей. Именно поэтому в 8-м выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинул Андрей Колесник.

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