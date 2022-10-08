Чим здивував 8 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 08.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 8: чи змогли учасники «Хата на тата» приготувати ресторанні страви з професіоналами?

У суботу, 8 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов 8 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 8 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Перший конкурс почався з того, що учасники поділилися на пари. Андрію Коліснику не вистачило партнера, тому він працював сьогодні наодинці. Завдання кожної з них – приготувати одну, хорошу, багатокомпонентну страву. Однак продуктова і девайсна сьогодні були зачинені. Натомість учасникам потрібно було обрати для себе інвентар і інгредієнти з полички. На ній були продукти з демократичними цінами. Вартість одного продукту, такого як вирізка, був 1 шеф. Натомість гірший інгредієнт, такий як плавлений сирок, коштував 10 шефів. Те ж саме із девайсами – чим він крутіший, тим менше шефів коштує. Кожна пара мала обрати з полички 5 продуктів і 5 девайсів. А також – посуд для презентації.

Далі учасники готували одну страву, використовуючи тільки те, що було у їхньому наборі. Судді рахували, скільки коштували обрані продукти та девайси, якщо страва була гідною – учасники заробляли свої шефи. Учасники могли брати найскладніші, і, відповідно, найдорожчі інгредієнти та заробити на цьому. Проте в погоні за багатством учасникам потрібно було не забувати, що в першу чергу судді оцінюють смак страви. На це завдання судді дали їм 1,5 год. Андрій, Сашко, Влад, Катя і Анжела найгірше впоралися із завданням. Тому саме вони отримали чорні фартухи у першому конкурсі нового випуску.

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У другому конкурсі учасники поділилися на дві команди. Наталка стала капітаном синьої команди, а Яна – червоної. Їхнє завдання – влаштувати романтичні вечері для учасників «Хата на тата»! Для двох пар командам необхідно було зробити інструкції по одній основній страві і по одному десерту. Завдання – створити конструктор для їхніх майбутніх страв. Аби гості шоу змогли прийти на кухню і скориставшись інструкціями, які писали учасники, приготували ідеальну вечерю для своїх коханих.

Судді також побіцяли зняти чорні фартухи з команди, яка впоралася із завданням краще. На приготування напівфабрикатів судді дали командам 1,5 год. Червона команда виграла, тому Влад і Катерина знову опинилися в білому.

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Андрій Колісник, Іра Раковчен, Саша Кривець, Наталка Петрик і Анжела Липська. Учасникам потрібно було обрати коробку-загадку. Під ними були різні набори продуктів. У когось багато мяса, а у когось – круп. Приготувати повноцінну страву з окремого набору учасникам неможливо, тому їм потрібно було домовлятися і обмінюватися інгредієнтами з однією умовою: обмін міг відбуватися лише з учасником, який стояв по ліву руку. Міняти продукти можна було до того часу, поки учаснику підходив остаточний набір продуктів для майбутньої страви.

Найгіршу страву зі своїх продуктових наборів приготував Андрій. Саме тому у 8 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт залишив Андрій Колісник.

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