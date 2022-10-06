Торт Медовик: покроковий рецепт від Володимира Ярославського

Торт «Медовик»: рецепт від Володимира Ярославського

Торт «Медовик» – смачний, солодкий і корисний смак з дитинства. Рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Медовик» читайте в матеріалі.

Інгредієнти для коржа:

мед гречаний – 200 мл

цукор – 100 г

яйце велике – 2 шт.

масло вершкове – 100 г

сода – 10 г

борошно – 550 г

Інгредієнти для крему:

сметана – 1 л

мед – 180 мл

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Приготування:

Всі інгредієнти для коржа, крім борошна, гріємо на водяній бані до піноутворення. Всипаємо туди борошно і замішуємо швидко тісто. Остуджують і поки ледь ще тепле ділимо на 5 дуже тонких коржів. Викочувати і випікати на пергаменті при температурі 155 градусів до карамельного кольору. Для крему збиваємо сметану з медом. У формі викладаємо коржі і перешаровувати кремом. Дати настоятися ніч.

Смачного!

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