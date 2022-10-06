Торт Медовик: пошаговый рецепт от Владимира Ярославского

Торт «Медовик»: рецепт от Владимира Ярославского

Торт «Медовик» – вкусный, сладкий и полезный вкус из детства. Рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Медовика» читайте в материале.

Ингредиенты для коржа:

мёд гречневый – 200 мл

сахар – 100 г

яйцо большое – 2 шт.

масло сливочное – 100 г

сода – 10 г

мука – 550 г

Ингредиенты для крема:

сметана – 1 л

мед – 180 мл

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Приготовление:

Все ингредиенты для коржа, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования. Всыпаем туда муку и замешиваем быстро тесто. Остужаем и пока едва ещё тёплое делим на 5 очень тонких коржей. Выкатывать и выпекать на пергаменте при температуре 155 градусов до карамельного цвета. Для крема взбиваем сметану с мёдом. В форме выкладываем коржи и переслаиваем кремом. Дать настояться ночь.

Приятного аппетита!

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