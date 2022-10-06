Торт Медовик: пошаговый рецепт от Владимира Ярославского

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МастерШеф

Торт «Медовик»: рецепт от Владимира Ярославского

06.10.2022

Торт «Медовик» – вкусный, сладкий и полезный вкус из детства. Рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Медовика» читайте в  материале.

торт медовик

Ингредиенты для коржа:

  • мёд гречневый – 200 мл
  • сахар – 100 г
  • яйцо большое – 2 шт.
  • масло сливочное – 100 г
  • сода – 10 г
  • мука – 550 г

Ингредиенты для крема:

  • сметана – 1 л
  • мед – 180 мл

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Приготовление:

  1. Все ингредиенты для коржа, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования.
  2. Всыпаем туда муку и замешиваем быстро тесто.
  3. Остужаем и пока едва ещё тёплое делим на 5 очень тонких коржей.
  4. Выкатывать и выпекать на пергаменте при температуре 155 градусов до карамельного цвета.
  5. Для крема взбиваем сметану с мёдом.
  6. В форме выкладываем коржи и переслаиваем кремом.
  7. Дать настояться ночь.

Приятного аппетита!

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