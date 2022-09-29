МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022 

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 7: чи вдасться учасникам догодити матусям суддів?

У суботу, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 7 випуску легендарного шоу? Невже годуватимуть найважливіших гостів суддів? Не пропустіть новий випуск у суботу на СТБ!

У 7 випуску командам потрібно буде нагодувати найближчих людей суддів – їхніх матусь! Учасникам необхідно приготувати справжню сімейну вечерю! Кожен замовлятиме у ресторані команди по 3 страви з меню. В меню учасників повинно входити: дві закуски, 1 суп, 2 основні страви, і 2 десерти. Також від кожного із суддів є побажання, що їхні мами люблять, а що – ні. Хто приємно здивує матусь суддів, а кому це не вдасться?

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Чи вдасться догодити вимогливим суддям та їхнім мамам?

Хто приємно вразить своїми кулінарними експериментами?

Чим закінчиться велика сімейна вечеря?

І хто опиниться у чорному?

Не пропустіть 7 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» цієї суботи, 1 жовтня, о 19:00 на СТБ!



Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 7: чи вдасться учасникам догодити матусям суддів? МастерШеф. Битва сезонів що буде у 7 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 7 від 01.10.2022 в матеріалі СТБ