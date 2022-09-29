Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 7: чи вдасться учасникам догодити матусям суддів?

29.09.2022

У суботу, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 7 випуску легендарного шоу? Невже годуватимуть найважливіших гостів суддів? Не пропустіть новий випуск у суботу на СТБ! 

МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022 

У 7 випуску командам потрібно буде нагодувати найближчих людей суддів –  їхніх матусь! Учасникам необхідно приготувати справжню сімейну вечерю!  Кожен замовлятиме у ресторані команди по 3 страви з меню. В меню учасників повинно входити: дві закуски, 1 суп, 2 основні страви, і 2 десерти. Також від кожного із суддів є побажання, що їхні мами люблять, а що –  ні. Хто приємно здивує матусь суддів, а кому це не вдасться? 

Більше на тему: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чому Євген Клопотенко вщент розніс страву Катерини Великої?

  • Чи вдасться догодити вимогливим суддям та їхнім мамам?
  • Хто приємно вразить своїми кулінарними експериментами?
  • Чим закінчиться велика сімейна вечеря?
  • І хто опиниться у чорному?

МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022

Не пропустіть 7 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» цієї суботи, 1 жовтня, о 19:00 на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 7: чи вдасться учасникам догодити матусям суддів?

МастерШеф. Битва сезонів що буде у 7 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 7 від 01.10.2022 в матеріалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
зефир
МастерШеф

Полунично-яблучний зефір: рецепт від Катерини Пєскової

 МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 6 випуску від 24.09.2022?

 МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чому Євген Клопотенко вщент розніс страву Катерини Великої?

 МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6 від 24.09.2022

 МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: анонс від 01.10.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 1 від 24.09.2022
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати