МастерШеф. Битва сезонов 7 выпуск: анонс от 01.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 7: удастся ли участникам угодить мамочкам судей?

В субботу, 1 октября, в 19.00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Неужели будут кормить важнейших гостей судей? Что же будет в 7 выпуске легендарного шоу? Не упустите новый выпуск в субботу на СТБ!

В 7 выпуске командам нужно будет накормить близких людей судей – их мамочек! Участникам нужно приготовить настоящий семейный ужин! Каждый будет заказывать в ресторане команды по 3 блюда из меню. В меню участников должно входить: две закуски, 1 суп, 2 основных блюда и 2 десерта. Также от каждого из судей есть пожелания, что их мамы любят, а что нет. Кто приятно удивит мам судей, а кому это не удастся?

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Удастся ли угодить требовательным судьям и их мамам?

Кто приятно удивит своими кулинарными экспериментами?

Чем закончится большой семейный ужин?

И кто окажется в черном?

Не пропустите 7 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в эту субботу, 1 октября, в 19:00 на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 7: удастся ли участникам угодить мамочкам судей? МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 7 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 7 от 01.10.2022 в материале СТБ

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