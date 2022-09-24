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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 6: почему Евгений Клопотенко разнес в пух и прах блюдо Екатерины Великой?

24.09.2022

В субботу, 24 сентября, на телеканале СТБ вышел 6 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 6 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Чем удивил 6 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 24.09.2022

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший! Кулинары поделились на три команды: Александр Белодид стал капитаном желтой команды, Павел ― красной и Владислав ― синей. Им пришлось готовить изысканный кейтеринг для легенд, которые не смогли присоединиться к этой битве. Участники должны были угодить ресторатору, шефу и победителю 5 сезона «МастерШеф» Евгению Клопотенко, звездному шефу, победителю второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Евгению Грибенику, а также талантливой и молодой шефине, победительнице третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы» Элеоноре Барановой.

Чем удивил 6 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 24.09.2022

По условиям испытания, участники должны были приготовить блюда для них, упаковать их в коробки и отправить на работу. Ведь шефы очень заняты и часто даже не успевают перекусить. Следовало не только продумать идеальное меню, но и учесть время доставки и условия. Однако легенды не смогли выбрать одну команду, и в первом конкурсе судьи вынесли вердикт ― ничья.

Чем удивил 6 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 24.09.2022

Во втором конкурсе каждая команда должна была приготовить авторский сет из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Кроме гостей, их пробовали судьи. За каждый хороший отзыв дегустаторов участники получали шефы. Команда, которая зарабатывала наименьшее количество шефов, отправлялась в полном составе на конкурс черных. Меньше всего шефов получила команда красных, поэтому все её четыре участника надели чёрные фартуки.

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Чем удивил 6 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 24.09.2022

Дмитрий Балита, Павел Серветник, Владислав Цымбалюк и Наталья Петрик в 6 выпуске боролись на конкурсе чёрных. Они получили задание сымитировать в одном блюде элементы живой и неодушевленной природы. У судей было четыре карточки с темами для участников: бабушкин огород, зимняя рыбалка, берег тропического острова, археологические раскопки. Кулинары поочередно выбирали карточки и должны были воплотить эти идеи в блюда. На приготовление жюри дало два часа. Все участники хорошо справились с заданием, поэтому в 6 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» кухню проекта не покинул никто!

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