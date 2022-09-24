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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чому Євген Клопотенко вщент розніс страву Катерини Великої?

24.09.2022

У суботу, 24 вересня, на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 6 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Чим здивував 6 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 24.09.2022

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділилися на три команди: Олександр Білодід став капітаном жовтої команди, Павло ― червоної і Владислав ― синьої. Їм довелося готувати вишуканий кейтеринг для легенд, які не змогли приєднатися до цієї битви. Учасники мали догодити ресторатору, шефу та переможцю 5 сезону «МастерШеф» Євгенові Клопотенку, зірковому шефу, переможцю другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Євгенові Грибенику, а також талановитій і молодій шефині, переможниці третього сезону «МастерШеф. Професіонали» Елеонорі Барановій. 

Чим здивував 6 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 24.09.2022

За умовами випробування, учасники мали приготувати страви, запакувати їх у коробки та… відправити до них на роботу. Адже шефи дуже зайняті і часто навіть не встигають перекусити. Варто було не тільки продумати ідеальне меню, а й врахувати час доставки та умови. Однак легенди не могли обрати одну команду, і в першому конкурсі судді винесли вердикт ― нічия.

Чим здивував 6 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 24.09.2022

У другому конкурсі кожна команда мала приготувати авторський сет із трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Окрім гостей, до їх куштування приєдналися  і судді. За кожен схвальний відгук дегустаторів учасники отримували шефи. Команда, яка заробляла найменшу кількість шефів,  відправлялася у повному складі на конкурс чорних. Найменше шефів отримали червоні, тому всі четверо учасників наділи чорні фартухи. 

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Чим здивував 6 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 24.09.2022

Дмитро Балита, Павло Серветник, Владислав Цимбалюк і Наталка Петрик у 6 випуску боролися на конкурсі чорних. Вони отримали завдання зімітувати в одній страві елементи живої і неживої природи. У суддів було чотири картки з темами для учасників: бабусин город, зимова риболовля, берег тропічного острова, археологічні розкопки. Кулінари по черзі обирали картки і мали втілити ці ідеї у страви. На приготування страв журі дало дві години. Всі учасники битви чорних добре впоралися із завданням, тому в 6 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» кухню проєкту не залишив ніхто!

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