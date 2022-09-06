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МастерШеф

Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

06.09.2022

Банановий пиріг – неймовірно смачна страва, яку можна приготувати для всієї родини. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хімерес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт бананового пирога читайте в матеріалі.  

Як приготувати банановий пиріг: рецепт покроково

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Інгредієнти для карамелі:

  • цукор — 50 г
  • вода кімнатної температури — 1 ст. л.
  • окріп — 1 ст. л.

Інгредієнти для бісквіту:

  • банани — 2 шт. 
  • яйця кімнатної температури — 2 шт.
  • цукор — 60 г
  • пакетик ванільного цукру
  • борошно — 100 г
  • розпушувач — 1/2 ч. л.
  • топлене вершкове масло — 70 г
  • вершкове масло для форми — 30 г

Спосіб приготування: 

  1. У сотейник висипаємо цукор, заливаємо водою, ставимо на маленький вогонь. Вливаємо окріп, доводимо до кипіння.
  2. Виливаємо карамель на дно форми для випікання.
  3. Яйця, цукор, ванільний цукор добре збиваємо.
  4. Додаємо борошно, розпушувач, вершкове масло, ще раз добре перемішуємо.
  5. Зверху на карамель викладаємо банани шматочками і заливаємо тістом.
  6. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

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