Як приготувати банановий пиріг: рецепт покроково

Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Банановий пиріг – неймовірно смачна страва, яку можна приготувати для всієї родини. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хімерес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт бананового пирога читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для карамелі:
- цукор — 50 г
- вода кімнатної температури — 1 ст. л.
- окріп — 1 ст. л.
Інгредієнти для бісквіту:
- банани — 2 шт.
- яйця кімнатної температури — 2 шт.
- цукор — 60 г
- пакетик ванільного цукру
- борошно — 100 г
- розпушувач — 1/2 ч. л.
- топлене вершкове масло — 70 г
- вершкове масло для форми — 30 г
Спосіб приготування:
- У сотейник висипаємо цукор, заливаємо водою, ставимо на маленький вогонь. Вливаємо окріп, доводимо до кипіння.
- Виливаємо карамель на дно форми для випікання.
- Яйця, цукор, ванільний цукор добре збиваємо.
- Додаємо борошно, розпушувач, вершкове масло, ще раз добре перемішуємо.
- Зверху на карамель викладаємо банани шматочками і заливаємо тістом.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!
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