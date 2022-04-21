Італійська паска панеттоне: покроковий рецепт панеттоне

Пропонуємо вам найлегший рецепт м’якого та смачного панетоне з шоколадом, який судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська готували у довоєнні часи.

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна

80 г цукру

250 г масла шматочками

2 яйця

22 г свіжих дріжджів

ваніль

120 мл теплої води

140 г молочного шоколаду шматочками

100 г рубаного смаженого фундука або інших горіхів

Для скоринки:

40 г фундучного або мигдального борошна

65 г цукру

1 білок

10 г кукурудзяного крохмалю

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти для тіста, крім шоколаду й горіхів, помістити в чашу блендера і насадкою-гаком вимішувати 10 хвилин. Або замісити руками. Додати шоколад шматочками й рублені горіхи та вимішувати ще 2 хвилини. Накрити тісто вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв за кімнатної температури. Розподілити по формах. Дати підійти ще 1,5―2 години. Приготувати «скоринку», змішавши вінчиком усі інгредієнти. Посипати панетоне, що підійшли, додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою» (можна її замінити, просто зробивши меренгу або посипавши готовий виріб цукровою пудрою). Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити панетоне на 10 хв. Відтак знизити температуру до 180 градусів і випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).

Смачного!

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