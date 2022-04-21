Італійська паска панеттоне: покроковий рецепт панеттоне

Панетоне з шоколадом: рецепт
21.04.2022
Пропонуємо вам найлегший рецепт м’якого та смачного панетоне з шоколадом, який судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська готували у довоєнні часи.
Інгредієнти
Для тіста:
- 500 г борошна
- 80 г цукру
- 250 г масла шматочками
- 2 яйця
- 22 г свіжих дріжджів
- ваніль
- 120 мл теплої води
- 140 г молочного шоколаду шматочками
- 100 г рубаного смаженого фундука або інших горіхів
Для скоринки:
- 40 г фундучного або мигдального борошна
- 65 г цукру
- 1 білок
- 10 г кукурудзяного крохмалю
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти для тіста, крім шоколаду й горіхів, помістити в чашу блендера і насадкою-гаком вимішувати 10 хвилин. Або замісити руками.
- Додати шоколад шматочками й рублені горіхи та вимішувати ще 2 хвилини.
- Накрити тісто вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв за кімнатної температури.
- Розподілити по формах. Дати підійти ще 1,5―2 години.
- Приготувати «скоринку», змішавши вінчиком усі інгредієнти.
- Посипати панетоне, що підійшли, додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою» (можна її замінити, просто зробивши меренгу або посипавши готовий виріб цукровою пудрою).
- Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити панетоне на 10 хв.
- Відтак знизити температуру до 180 градусів і випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).
Смачного!
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