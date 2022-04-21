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Панетоне з шоколадом: рецепт

21.04.2022

Пропонуємо вам найлегший рецепт м’якого та смачного панетоне з шоколадом, який судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська готували у довоєнні часи.

Італійська паска панеттоне: покроковий рецепт панеттоне

Інгредієнти

Для тіста:

  • 500 г борошна
  • 80 г цукру
  • 250 г масла шматочками
  • 2 яйця
  • 22 г свіжих дріжджів
  • ваніль
  • 120 мл теплої води
  • 140 г молочного шоколаду шматочками
  • 100 г рубаного смаженого фундука або інших горіхів

Для скоринки:

  • 40 г фундучного або мигдального борошна
  • 65 г цукру
  • 1 білок
  • 10 г кукурудзяного крохмалю

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти для тіста, крім шоколаду й горіхів, помістити в чашу блендера і насадкою-гаком вимішувати 10 хвилин. Або замісити руками.
  2. Додати шоколад шматочками й рублені горіхи та вимішувати ще 2 хвилини.
  3. Накрити тісто вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв за кімнатної температури.
  4. Розподілити по формах. Дати підійти ще 1,5―2 години.
  5. Приготувати «скоринку», змішавши вінчиком усі інгредієнти. 
  6. Посипати панетоне, що підійшли, додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою» (можна її замінити, просто зробивши меренгу або посипавши готовий виріб цукровою пудрою).
  7. Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити панетоне на 10 хв.
  8. Відтак знизити температуру до 180 градусів і випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).

Смачного!

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