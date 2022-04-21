Итальянская пасха панеттоне: пошаговый рецепт панеттоне

Панеттоне с шоколадом: рецепт
21.04.2022
Предлагаем вам самый лёгкий рецепт мягкого и вкусного панеттоне с шоколадом, который судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская готовили в довоенные времена.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 80 г сахара
- 250 г сливочного масла кусочками
- 2 яйца
- 22 г свежих дрожжей
- ваниль
- 120 мл теплой воды
- 140 г молочного шоколада кусочками
- 100 г рубленого жареного фундука или других орехов
Для корочки:
- 40 г фундучной или миндальной муки
- 65 г сахара
- 1 белок
- 10 г кукурузного крахмала
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста, кроме шоколада и орехов, поместить в чашу блендера и насадкой крюк вымешивать ровно 10 минут. Либо замесить руками.
- Затем добавить шоколад кусочками и рубленные орехи и вымешивать еще 2 минуты.
- Накрыть тесто влажным полотенцем и дать постоять 1 час 40 мин при комнатной температуре.
- Распределить по формам. Дать подойти еще 1,5―2 часа.
- Приготовить «корочку», смешав все ингредиенты венчиком.
- Посыпать подросшие панеттоне дополнительно шоколадом и орехами и залить «корочкой» (можно заменить ее, просто сделав меренгу или посыпав сахарной пудрой готовое изделие).
- Духовку разогреть до 200 градусов. Поставит панеттоне на 10 мин.
- Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать ещё 30 мин (большие) или 20 мин (маленькие).
Приятного аппетита!
Больше по теме: Медальоны с гранатово-вишневым соусом: рецепт от Ярослава Гринчука
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+