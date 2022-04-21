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Панеттоне с шоколадом: рецепт

21.04.2022

Предлагаем вам самый лёгкий рецепт мягкого и вкусного панеттоне с шоколадом, который судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская готовили в довоенные времена.

Итальянская пасха панеттоне: пошаговый рецепт панеттоне

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 80 г сахара
  • 250 г сливочного масла кусочками
  • 2 яйца
  • 22 г свежих дрожжей
  • ваниль
  • 120 мл теплой воды
  • 140 г молочного шоколада кусочками
  • 100 г рубленого жареного фундука или других орехов

Для корочки:

  • 40 г фундучной или миндальной муки
  • 65 г сахара
  • 1 белок
  • 10 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для теста, кроме шоколада и орехов, поместить в чашу блендера и насадкой крюк вымешивать ровно 10 минут.  Либо замесить руками.
  2. Затем добавить шоколад кусочками и рубленные орехи и вымешивать еще 2 минуты.
  3. Накрыть тесто влажным полотенцем и дать постоять 1 час 40 мин при комнатной температуре.
  4. Распределить по формам. Дать подойти еще 1,5―2 часа.
  5. Приготовить «корочку», смешав все ингредиенты венчиком. 
  6. Посыпать подросшие панеттоне дополнительно шоколадом и орехами и залить «корочкой» (можно заменить ее, просто сделав меренгу или посыпав сахарной пудрой готовое изделие).
  7. Духовку разогреть до 200 градусов. Поставит панеттоне на 10 мин.
  8. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать ещё 30 мин (большие) или 20 мин (маленькие).

Приятного аппетита!

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