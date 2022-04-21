Итальянская пасха панеттоне: пошаговый рецепт панеттоне

Предлагаем вам самый лёгкий рецепт мягкого и вкусного панеттоне с шоколадом, который судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская готовили в довоенные времена.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

80 г сахара

250 г сливочного масла кусочками

2 яйца

22 г свежих дрожжей

ваниль

120 мл теплой воды

140 г молочного шоколада кусочками

100 г рубленого жареного фундука или других орехов

Для корочки:

40 г фундучной или миндальной муки

65 г сахара

1 белок

10 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Все ингредиенты для теста, кроме шоколада и орехов, поместить в чашу блендера и насадкой крюк вымешивать ровно 10 минут. Либо замесить руками. Затем добавить шоколад кусочками и рубленные орехи и вымешивать еще 2 минуты. Накрыть тесто влажным полотенцем и дать постоять 1 час 40 мин при комнатной температуре. Распределить по формам. Дать подойти еще 1,5―2 часа. Приготовить «корочку», смешав все ингредиенты венчиком. Посыпать подросшие панеттоне дополнительно шоколадом и орехами и залить «корочкой» (можно заменить ее, просто сделав меренгу или посыпав сахарной пудрой готовое изделие). Духовку разогреть до 200 градусов. Поставит панеттоне на 10 мин. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать ещё 30 мин (большие) или 20 мин (маленькие).

Приятного аппетита!

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