Как приготовить банановый пирог: рецепт пошагово

Банановый пирог: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Банановый пирог ― невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить для всей семьи. Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт бананового пирога читайте в материале.
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Ингредиенты для карамели:
- сахар — 50 г
- вода комнатной температуры — 1 ст. л.
- кипяток — 1 ст. л.
Ингредиенты для бисквита:
- бананы — 2 шт.
- яйца комнатной температуры — 2 шт.
- сахар — 60 г
- пакетик ванильного сахара
- мука — 100 г
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- топленое сливочное масло — 70 г
- сливочное масло для формы — 30 г
Способ приготовления:
- В сотейник высыпаем сахар, заливаем водой, ставим на маленький огонь. Вливаем кипяток, доводим до кипения.
- Выливаем карамель на дно формы для выпекания.
- Яйца, сахар, ванильный сахар хорошо взбиваем.
- Добавляем муку, разрыхлитель, сливочное масло, еще раз хорошо перемешиваем.
- Сверху на карамель выкладываем бананы кусочками и заливаем тестом.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
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