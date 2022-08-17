Паштет із курячої печінки: покроковий рецепт від Івана Мілановича

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МастерШеф

Паштет із курячої печінки від Івана Мілановича

17.08.2022

Паштет із курячої печінки з карамелізованою цибулею, морквяною глазур’ю, кремом із цвітної капусти і солоним бісквітом досить ситна страва, і готувати її зовсім не складно. Покроковий рецепт паштету з курячої печінки від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 600 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Масло вершкове — 150 г
  • Вершки жирні — 200 г
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Морква велика — 2 шт.
  • Цвітна капуста — 300 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Борошно — 70—100 г
  • Агар-агар — 5 г
  • Сіль
  • Цукор
  • Чорний перець

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Приготування:

Для паштету:

  1. Нарізати цибулю півкільцями і відправити на сковорідку на маленький вогонь.
  2. Обсмажити до напівпрозорого стану і додати ложку цукру. Карамелізувати кілька хвилин. Готову цибулю відкласти.
  3. Добре зачистити курячу печінку і обсмажити. Усередині вона повинна залишитися ніжно-рожевою.
  4. За пару хвилин до готовності додати цедру половини лимона і сік апельсина. Випарити.
  5. Готову печінку перебити з карамелізованою цибулею, вершковим маслом і половиною вершків. Додати сіль, перець за смаком.
  6. У такому вигляді паштет вже можна їсти. А можна розлити у форми і поставити в морозилку, щоб потім покрити глазур’ю.

Глазур:

  1. Натерти морквину на дрібній тертці. Додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 5—7 хвилин.
  2. Процідити все через сито і повернути на вогонь. Ввести агар-агар. Кип’ятити 1—2 хвилини. Глазур готова.
  3. Коли глазур охолоне до +/- 50, на замерзлому паштеті буде застигати моментально. Головне — покрити в кілька шарів.

Крем:

  1. Відварити цвітну капусту. Перебити блендером із половиною вершків.
  2. Процідити через сито і довести до кипіння, постійно помішуючи, поки крем не загусне.
  3. Додати сіль, цукор, перець, за смаком.

Солоний бісквіт:

  1. Збити окремо білки (до піни) і жовтки з невеликою дрібкою цукру.
  2. Перемішати жовтки з білками, додати просіяне борошно і сіль за смаком.
  3. Акуратно перемішати.
  4. Можна додати спеції за смаком.

Смачного!

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