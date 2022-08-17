Паштет із курячої печінки: покроковий рецепт від Івана Мілановича

Паштет із курячої печінки від Івана Мілановича
17.08.2022
Паштет із курячої печінки з карамелізованою цибулею, морквяною глазур’ю, кремом із цвітної капусти і солоним бісквітом — досить ситна страва, і готувати її зовсім не складно. Покроковий рецепт паштету з курячої печінки від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 600 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Масло вершкове — 150 г
- Вершки жирні — 200 г
- Лимон — 0,5 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Морква велика — 2 шт.
- Цвітна капуста — 300 г
- Яйця — 3 шт.
- Борошно — 70—100 г
- Агар-агар — 5 г
- Сіль
- Цукор
- Чорний перець
Більше на тему: Тальятеле з вершково-сирним соусом від Максима Пустовіта
Приготування:
Для паштету:
- Нарізати цибулю півкільцями і відправити на сковорідку на маленький вогонь.
- Обсмажити до напівпрозорого стану і додати ложку цукру. Карамелізувати кілька хвилин. Готову цибулю відкласти.
- Добре зачистити курячу печінку і обсмажити. Усередині вона повинна залишитися ніжно-рожевою.
- За пару хвилин до готовності додати цедру половини лимона і сік апельсина. Випарити.
- Готову печінку перебити з карамелізованою цибулею, вершковим маслом і половиною вершків. Додати сіль, перець за смаком.
- У такому вигляді паштет вже можна їсти. А можна розлити у форми і поставити в морозилку, щоб потім покрити глазур’ю.
Глазур:
- Натерти морквину на дрібній тертці. Додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 5—7 хвилин.
- Процідити все через сито і повернути на вогонь. Ввести агар-агар. Кип’ятити 1—2 хвилини. Глазур готова.
- Коли глазур охолоне до +/- 50, на замерзлому паштеті буде застигати моментально. Головне — покрити в кілька шарів.
Крем:
- Відварити цвітну капусту. Перебити блендером із половиною вершків.
- Процідити через сито і довести до кипіння, постійно помішуючи, поки крем не загусне.
- Додати сіль, цукор, перець, за смаком.
Солоний бісквіт:
- Збити окремо білки (до піни) і жовтки з невеликою дрібкою цукру.
- Перемішати жовтки з білками, додати просіяне борошно і сіль за смаком.
- Акуратно перемішати.
- Можна додати спеції за смаком.
Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ