Паштет із курячої печінки: покроковий рецепт від Івана Мілановича

Паштет із курячої печінки від Івана Мілановича

Паштет із курячої печінки з карамелізованою цибулею, морквяною глазур’ю, кремом із цвітної капусти і солоним бісквітом — досить ситна страва, і готувати її зовсім не складно. Покроковий рецепт паштету з курячої печінки від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Куряча печінка — 600 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Масло вершкове — 150 г

Вершки жирні — 200 г

Лимон — 0,5 шт.

Апельсин — 1 шт.

Морква велика — 2 шт.

Цвітна капуста — 300 г

Яйця — 3 шт.

Борошно — 70—100 г

Агар-агар — 5 г

Сіль

Цукор

Чорний перець

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Приготування:

Для паштету:

Нарізати цибулю півкільцями і відправити на сковорідку на маленький вогонь. Обсмажити до напівпрозорого стану і додати ложку цукру. Карамелізувати кілька хвилин. Готову цибулю відкласти. Добре зачистити курячу печінку і обсмажити. Усередині вона повинна залишитися ніжно-рожевою. За пару хвилин до готовності додати цедру половини лимона і сік апельсина. Випарити. Готову печінку перебити з карамелізованою цибулею, вершковим маслом і половиною вершків. Додати сіль, перець за смаком. У такому вигляді паштет вже можна їсти. А можна розлити у форми і поставити в морозилку, щоб потім покрити глазур’ю.

Глазур:

Натерти морквину на дрібній тертці. Додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 5—7 хвилин. Процідити все через сито і повернути на вогонь. Ввести агар-агар. Кип’ятити 1—2 хвилини. Глазур готова. Коли глазур охолоне до +/- 50, на замерзлому паштеті буде застигати моментально. Головне — покрити в кілька шарів.

Крем:

Відварити цвітну капусту. Перебити блендером із половиною вершків. Процідити через сито і довести до кипіння, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Додати сіль, цукор, перець, за смаком.

Солоний бісквіт:

Збити окремо білки (до піни) і жовтки з невеликою дрібкою цукру. Перемішати жовтки з білками, додати просіяне борошно і сіль за смаком. Акуратно перемішати. Можна додати спеції за смаком.

Смачного!

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