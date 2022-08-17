Паштет из куриной печени: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

Паштет из куриной печени от Ивана Милановича
Паштет из куриной печени с карамелизированным луком, морковной глазурью, кремом из цветной капусты и соленым бисквитом — достаточно сытное блюдо, и готовить его совсем не сложно. Пошаговый рецепт паштета из куриной печени от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича найдете в материале.
Ингредиенты:
- Куриная печень — 600 г
- Лук репчатый —1 шт.
- Масло сливочное — 150 г
- Сливки жирные — 200 г
- Лимон — 0,5 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Морковь крупная — 2 шт.
- Цветная капуста — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 70—100 г
- Агар-агар — 5 г
- Соль
- Сахар
- Черный перец
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Приготовление:
Для паштета:
- Нарезать лук полукольцами и отправить на сковородку на маленький огонь.
- Обжарить до полупрозрачного состояния и добавить ложку сахара. Карамелизировать несколько минут. Готовый лук отложить.
- Хорошо зачистить куриную печень и обжарить. Внутри она должна остаться нежно-розовой.
- За пару минут до готовности добавить цедру половины лимона и сок апельсина. Выпарить.
- Готовую печень перебить с карамелизированным луком, сливочным маслом и половиной сливок. Добавить соль, перец по вкусу.
- В таком виде паштет уже можно есть. А можно разлить по формам и поставить в морозилку, чтобы потом покрыть глазурью.
Глазурь:
- Натереть морковку на мелкую терку. Добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 5—7 минут.
- Процедить все через сито и вернуть на огонь. Ввести агар-агар. Кипятить 1—2 минуты. Глазурь готова.
- Когда глазурь остынет до +/- 50 градусов, на замерзшем паштете будет застывать моментально. Главное — покрыть в несколько слоёв.
Крем:
- Отварить цветную капусту. Перебить блендером с половиной сливок.
- Процедить через сито и довести до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
- Добавить соль, сахар, перец, по вкусу.
Соленый бисквит:
- Взбить отдельно белки (до пены) и желтки с небольшой щепоткой сахара.
- Перемешать желтки с белками, добавить просеянную муку и соль по вкусу.
- Аккуратно перемешать.
- Можно добавить специи по вкусу.
Приятного аппетита!
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