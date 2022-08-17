Паштет из куриной печени: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

Паштет из куриной печени от Ивана Милановича

Паштет из куриной печени с карамелизированным луком, морковной глазурью, кремом из цветной капусты и соленым бисквитом — достаточно сытное блюдо, и готовить его совсем не сложно. Пошаговый рецепт паштета из куриной печени от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича найдете в материале.

Ингредиенты:

Куриная печень — 600 г

Лук репчатый —1 шт.

Масло сливочное — 150 г

Сливки жирные — 200 г

Лимон — 0,5 шт.

Апельсин — 1 шт.

Морковь крупная — 2 шт.

Цветная капуста — 300 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 70—100 г

Агар-агар — 5 г

Соль

Сахар

Черный перец

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Приготовление:

Для паштета:

Нарезать лук полукольцами и отправить на сковородку на маленький огонь. Обжарить до полупрозрачного состояния и добавить ложку сахара. Карамелизировать несколько минут. Готовый лук отложить. Хорошо зачистить куриную печень и обжарить. Внутри она должна остаться нежно-розовой. За пару минут до готовности добавить цедру половины лимона и сок апельсина. Выпарить. Готовую печень перебить с карамелизированным луком, сливочным маслом и половиной сливок. Добавить соль, перец по вкусу. В таком виде паштет уже можно есть. А можно разлить по формам и поставить в морозилку, чтобы потом покрыть глазурью.

Глазурь:

Натереть морковку на мелкую терку. Добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 5—7 минут. Процедить все через сито и вернуть на огонь. Ввести агар-агар. Кипятить 1—2 минуты. Глазурь готова. Когда глазурь остынет до +/- 50 градусов, на замерзшем паштете будет застывать моментально. Главное — покрыть в несколько слоёв.

Крем:

Отварить цветную капусту. Перебить блендером с половиной сливок. Процедить через сито и довести до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Добавить соль, сахар, перец, по вкусу.

Соленый бисквит:

Взбить отдельно белки (до пены) и желтки с небольшой щепоткой сахара. Перемешать желтки с белками, добавить просеянную муку и соль по вкусу. Аккуратно перемешать. Можно добавить специи по вкусу.

Приятного аппетита!

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