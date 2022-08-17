Паштет из куриной печени: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

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МастерШеф

Паштет из куриной печени от Ивана Милановича

17.08.2022

Паштет из куриной печени с карамелизированным луком, морковной глазурью, кремом из цветной капусты и соленым бисквитом — достаточно сытное блюдо, и готовить его совсем не сложно. Пошаговый рецепт паштета из куриной печени от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Куриная печень — 600 г
  • Лук репчатый —1 шт.
  • Масло сливочное — 150 г
  • Сливки жирные — 200 г
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Морковь крупная — 2 шт.
  • Цветная капуста — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 70—100 г
  • Агар-агар — 5 г
  • Соль
  • Сахар
  • Черный перец

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Приготовление:

Для паштета:

  1. Нарезать лук полукольцами и отправить на сковородку на маленький огонь.
  2. Обжарить до полупрозрачного состояния и добавить ложку сахара. Карамелизировать несколько минут. Готовый лук отложить.
  3. Хорошо зачистить куриную печень и обжарить. Внутри она должна остаться нежно-розовой.
  4. За пару минут до готовности добавить цедру половины лимона и сок апельсина. Выпарить.
  5. Готовую печень перебить с карамелизированным луком, сливочным маслом и половиной сливок. Добавить соль, перец по вкусу.
  6. В таком виде паштет уже можно есть. А можно разлить по формам и поставить в морозилку, чтобы потом покрыть глазурью.

Глазурь:

  1. Натереть морковку на мелкую терку. Добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 5—7 минут.
  2. Процедить все через сито и вернуть на огонь. Ввести агар-агар. Кипятить 1—2 минуты. Глазурь готова.
  3. Когда глазурь остынет до +/- 50 градусов, на замерзшем паштете будет застывать моментально. Главное — покрыть в несколько слоёв.

Крем:

  1. Отварить цветную капусту. Перебить блендером с половиной сливок.
  2. Процедить через сито и довести до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
  3. Добавить соль, сахар, перец, по вкусу.

Соленый бисквит:

  1. Взбить отдельно белки (до пены) и желтки с небольшой щепоткой сахара.
  2. Перемешать желтки с белками, добавить просеянную муку и соль по вкусу.
  3. Аккуратно перемешать.
  4. Можно добавить специи по вкусу.

Приятного аппетита!

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