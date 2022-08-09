Рецепти варення від Євгена Клопотенка: найсмачніші рецепти варення

Найсмачніші рецепти варення від Євгена Клопотенка: справжній вітамінний мікс

Ці варення пасуватимуть до млинців та оладок, як начинка для домашніх пирогів чи пиріжків, або стануть солодкою ноткою у ранковій каші. Переможець проєкту МастерШеф Євген Клопотенко ділиться простими рецептами варення, доступних кожному. Дивіться рецепти варення — далі.

Абрикосове варення з мигдалем

Фото – klopotenko.com

Інгредієнти на 1 л готового варення:

1 кг абрикосів

500 г цукру

100 г мигдальних пластівців

Спосіб приготування:

1). Підготуйте 1 кг абрикосів. Переберіть та відкладіть гнилі. Потім помийте, витягніть кісточки та викладайте на двошаровий паперовий рушник, щоб обсохли. Нам не потрібна зайва рідина. Абрикоси перекладіть у каструлю з товстим дном, в якій будете варити варення, та засипте 500 г цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб фрукти пустили сік, а цукор трішки розтанув.

2). Поставте каструлю готуватися на середній вогонь і доведіть до кипіння. Додайте 100 г мигдальних пластівців, перемішайте, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть 10 хвилин, періодично помішуючи. Зверху буде з’являтися піна, її потрібно знімати ложкою.

3). Стерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом, але бажано закінчити цей процес одночасно з приготуванням варення. Його не можна розливати по холодних банках, бо вони можуть тріснути.

4). Розкладіть абрикосове варення по банках за допомогою ополоника чи великої ложки та закрийте кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. А потім переставте в прохолодне місце. Зберігати можна до року.

Малинове варення з апельсином

Фото – klopotenko.com

Інгредієнти:

1 кг малини

500 г цукру

30 мл бальзамічного оцту

100 г м’якуша апельсина

цедра половини апельсина

Спосіб приготування:

1) Підготуйте малину. Візьміть 1 кг ягід та переберіть. Гнилі використовувати не можна, бо вони стануть причиною бродіння варення. Перекладіть малину в каструлю, засипте 500 г цукру та дайте постояти 20-30 хвилин, щоб ягода пустила сік. За бажанням, перебийте блендером.

2) Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Варіть варення 5-10 хвилин після закипання. Воно може збігати, тому радимо обрати велику каструлю. Банки стерилізуйте зручним для вас способом. Важливо, щоб вони були готові до використання одночасно з варенням.

3) Виріжте філе апельсина, нам знадобиться 100 г. Поріжте його на середні шматочки та додайте до малини. Натріть на дрібній терці цедру половини апельсина, не зачіпляючи білу частину та додайте теж до каструлі. Також цедру за бажанням можна не терти, а акуратно зрізати та подрібнити.

4) Слідом за цедрою влийте 30 мл бальзамічного оцту. Варіть варення ще 5 хвилин. У процесі на поверхні суміші буде з’являтися піна. Її потрібно прибрати ложкою.

5) Розкладіть варення по стерильним банкам і закрийте кришками. Залиште остигати за кімнатної температури, а потім зберігайте в прохолодному місці до року.

Смачного!

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