Бананове морозиво стане улюбленим літнім десертом всіх ласунчиків, а також прихильників правильного харчування. До складу цього морозива входять тільки банани, горіхи та вершки, а значить, його дуже просто приготувати в домашніх умовах. А якщо взяти саме кокосові вершки, то такий десерт оцінять навіть вегани. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт бананового морозива і насолоджуйтеся неперевершеним смаком цього низькокалорійного десерту.
Інгредієнти:
- банани — 3 шт.
- вершки нежирні (або кокосові) — 100 мл
- горіхи — за смаком
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Спосіб приготування:
- Очистіть банани від шкірки та наріжте на великі кружечки.
- Викладіть банани в силіконову форму або пластиковий контейнер та поставте в морозилку на 2—8 годин.
- Перекладіть заморожені банани у блендер, додайте горіхи та подрібніть.
- Додайте вершки та ще раз збийте масу блендером.
- Викладіть морозиво у креманки та прикрасьте за смаком горіхами, ягодами, шоколадом, кокосовою стружкою тощо.
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