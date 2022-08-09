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Самые вкусные рецепты варенья от Евгения Клопотенко: настоящий витаминный мик

09.08.2022

Эти варенья будут подходить к блинам и оладьям, как начинка для домашних пирогов или пирожков, или станут сладкой ноткой в ​​утренней каше. Победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко делится простыми рецептами варенья, доступными каждому. Смотрите рецепты варенья – в материале. 

Абрикосовое варенье с миндалем

Рецепты варенья от Евгения Клопотенка: самые вкусные рецепты варенья

Фото – klopotenko.com

Ингредиенты на 1 л готового варенья:

  • 1 кг абрикосов
  • 500 г сахара
  • 100 г миндальных хлопьев

Способ приготовления:

1) Подготовьте 1 кг абрикосов. Удалите и отложите гниль. Затем помойте, вытяните косточки и выкладывайте на двухслойное бумажное полотенце, чтобы обсохли. Нам не нужна излишняя жидкость. Абрикосы переложите в кастрюлю с толстым дном, в которой будете варить варенье, и засыпьте 500 г сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы фрукты пустили сок, а сахар немного растаял.

2) Поставьте кастрюлю готовиться на среднем огне и доведите до кипения. Добавьте 100 г миндальных хлопьев, перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите 10 минут, периодически помешивая. Сверху появляется пена, ее нужно снимать ложкой.

3) Стерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом, но желательно закончить этот процесс одновременно с приготовлением варенья. Его нельзя разливать по холодным банкам, потому что они могут треснуть.

4) Разложите абрикосовое варенье по банкам с помощью половника или большой ложки и закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Затем переставьте в прохладное место. Хранить можно до года.

Малиновое варенье с апельсином

Рецепты варенья от Евгения Клопотенка: самые вкусные рецепты варенья

Фото – klopotenko.com

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 500 г сахара
  • 30 мл бальзамического уксуса
  • 100 г мякоти апельсина
  • цедра половины апельсина

Способ приготовления:

1) Подготовьте малину. Возьмите 1 кг ягод и переберите. Гниль использовать нельзя, потому что она станет причиной брожения варенья. Переложите малину в кастрюлю, засыпьте 500 г сахара и дайте 20-30 минут постоять, чтобы ягода пустила сок. По желанию, перебейте блендером.

2) Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения периодически помешивая ложкой. Варите варенье 5-10 минут после закипания. Оно может сбегать, поэтому рекомендуем выбрать большую кастрюлю. Банки стерилизуйте удобным для вас способом. Важно, чтобы они были готовы к использованию одновременно с вареньем.

3) Вырежьте филе апельсина, нам понадобится 100 г. Порежьте его на средние кусочки и добавьте в малину. Натрите на мелкой терке цедру половины апельсина, не задевая белую часть и добавьте тоже в кастрюлю. Также цедру можно не тереть, а аккуратно срезать и измельчить.

4) Следом за цедрой залейте 30 мл бальзамического уксуса. Варите варенье еще 5 минут. В процессе на поверхности смеси будет появляться пена. Ее нужно убрать ложкой.

5) Разложите варенье по стерильным банкам и закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте до года.

Приятного аппетита!

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