Ектор Хіменес-Браво вперше показав свою дівчину-українку

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини

Колумбійський шеф-кухар, суддя шоу «МастерШеф» і ведучий кулінарного проєкту «Прокинься з Ектором» Ектор Хіменес-Браво вперше показав обраницю. Так, на сторінці в Instagram Ектор розмістив світлину зі своєю дівчиною, на якій вперше показав її обличчя. Подробиці – далі в матеріалі.

фото – Instagram

На фото закохані лежать у ліжку у домашніх халатах та бавляться з собакою. Цей кадр був зроблений під час фотосесії ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Сумую за нашими сімейними вечорами», — підписав фото Ектор Хіменес-Браво.

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Шанувальники, своєю чергою, подякували Ектору за відвертість: «Давно хотіла побачити вашу кохану. Щастя вам. Все буде Україна», «ви дуже схожі зовні з вашою коханою. Дві половинки одного цілого», «гарні , сімейного щастя і миру».

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України колумбійський шеф-кухар разом з дівчиною поїхали до Польщі займатися волонтерством. Втім, згодом Хіменес-Браво повернувся до України, а його обраниця залишилася у сусідній країні.

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