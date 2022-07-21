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МастерШеф

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини

21.07.2022

Колумбійський шеф-кухар, суддя шоу «МастерШеф» і ведучий кулінарного проєкту «Прокинься з Ектором» Ектор Хіменес-Браво вперше показав обраницю. Так, на сторінці в Instagram Ектор розмістив світлину зі своєю дівчиною, на якій вперше показав її обличчя. Подробиці – далі в матеріалі. 

Ектор Хіменес-Браво вперше показав свою дівчину-українку

фото – Instagram

На фото закохані лежать  у ліжку у домашніх халатах та бавляться з собакою. Цей кадр був зроблений під час фотосесії ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

«Сумую за нашими сімейними вечорами», — підписав фото Ектор Хіменес-Браво.

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Шанувальники, своєю чергою, подякували Ектору за відвертість: «Давно хотіла побачити вашу кохану. Щастя вам. Все буде Україна», «ви дуже схожі зовні з вашою коханою. Дві половинки одного цілого», «гарні , сімейного щастя і миру».

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України колумбійський шеф-кухар разом з дівчиною поїхали до Польщі займатися волонтерством. Втім, згодом Хіменес-Браво повернувся до України, а його обраниця залишилася у сусідній країні.

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