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МастерШеф

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей девушки

21.07.2022

Колумбийский шеф-повар, судья шоу «МастерШеф» и ведущий кулинарного проекта «Прокинься з Ектором» Эктор Хименес-Браво впервые показал избранницу. Так, на странице в Instagram Эктор разместил фотографию со своей девушкой, на которой впервые показал ее лицо. Подробности – далее в материале.

Эктор Хименес-Браво впервые показал свою девушку-украинку

фото — Instagram

На фото влюбленные лежат в постели в домашних халатах и играют с собакой. Этот кадр был сделан во время фотосессии еще до полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Скучаю по нашим семейным вечерам», — подписал фото Эктор Хименес-Браво.

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Поклонники, в свою очередь, поблагодарили Эктора за откровенность: « Давно хотела увидеть вашу любимую. Счастья вам. Все будет Украина», «вы очень похожи внешне с вашей любимой. Две половинки одного целого», «красивые, семейного счастья и мира».

Напомним, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины колумбийский шеф-повар вместе с девушкой уехали в Польшу заниматься волонтерством. Впрочем, вскоре Хименес Браво вернулся в Украину, а его избранница осталась в соседней стране.

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