Паста Карбонара: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
23.05.2022
Ця паста підкорила мільярди людей і тепер настала ваша черга приготувати неймовірну страву! Навіть якщо зараз не можна насолодитися смаками улюбленої пасти в самій Італії, Неаполь можна створити на власній кухні! Свій найулюбленіший рецепт пасти Карбонара відкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- панчетта — 40 г на 1 порцію
- яйця — 1 жовток на одну порцію + 1 жовток до всієї кількості
- чорний перець
- паста спагетті
- сир Пекоріно Романо— 30 г на 1 порцію
- чорний перець свіжозмелений
Спосіб приготування:
- Обсмажте панчетту.
- Збийте яйця та додайте сир, чорний перець.
- Змішайте суміш з обсмаженою панчетою у мисці.
- Відваріть пасту.
- Відставте трохи води з-під пасти для соусу.
- Викладіть пасту у сковорідку, де була обсмажена панчетта та додайте весь соус, а також додайте трохи води з-під пасти.
- Подавайте, прикрасивши сиром Пекоріно.
Смачного!
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