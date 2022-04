Шакшука: рецепт від Каті Пєскової

Шакшука – чудова страва, яку можна приготувати на сніданок. Шеф-кондитер і учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування шакшуки. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Налисники: рецепт запечених млинців з рибою від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

Спосіб приготування: ⠀

Смачного!

Більше на тему: Класичні картопляні котлети: рецепт

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.