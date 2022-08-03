Шакшука: рецепт от Кати Песковой

Шакшука – отличное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Шеф-кондитер и участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления шакшуки. Подробнее – в материале.

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Ингредиенты:

яйца — 3 – 4 шт.

вода — 300 мл

томатная паста — 1 ст. л.

кориандр

куркума

зира

паприка

соль

перец

мед

чили

кинза

базилик

лук — 1/2 шт.

перец красный — 1 шт.

помидоры — 400 г

оливковое масло

Способ приготовления:⠀

Возьмите хорошую сковороду, так как традиционно шакшука подаётся в сковороде. На большом огне обжарьте на оливковом масле лук и красный перец. Добавьте специи: кориандр, зиру, паприку, куркуму, чили. Добавляем помидоры и ложку томатной пасты. Залейте всё водой и тушите 15 минут. Добавьте мёд или сахар (можно добавить листья свежего базилика). Сделайте лунки в массе и вбейте туда яйца. Готовьте до состояния ещё жидкого желтка. Украсьте кинзой.

Приятного аппетита!

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