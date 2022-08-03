Шакшука: рецепт от Кати Песковой
03.08.2022
Шакшука – отличное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Шеф-кондитер и участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления шакшуки. Подробнее – в материале.
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Ингредиенты:
- яйца — 3–4 шт.
- вода — 300 мл
- томатная паста — 1 ст. л.
- кориандр
- куркума
- зира
- паприка
- соль
- перец
- мед
- чили
- кинза
- базилик
- лук — 1/2 шт.
- перец красный — 1 шт.
- помидоры — 400 г
- оливковое масло
Способ приготовления:⠀
- Возьмите хорошую сковороду, так как традиционно шакшука подаётся в сковороде.
- На большом огне обжарьте на оливковом масле лук и красный перец.
- Добавьте специи: кориандр, зиру, паприку, куркуму, чили.
- Добавляем помидоры и ложку томатной пасты.
- Залейте всё водой и тушите 15 минут.
- Добавьте мёд или сахар (можно добавить листья свежего базилика).
- Сделайте лунки в массе и вбейте туда яйца. Готовьте до состояния ещё жидкого желтка.
- Украсьте кинзой.
Приятного аппетита!
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