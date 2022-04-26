Суп харчо: рецепт приготування в домашніх умовах
26.04.2022
Учасник дев’ятого сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Сергій Денисов поділився з підписниками в інстаграмі рецептом супу харчо своєї бабусі з власними модифікаціями.
Інгредієнти:
- яловичі ребра ― 400 г⠀
- яловичина ― 300 г
- волоський горіх ― 150 г⠀
- ткемалі, клапі⠀
- рис ― 5 ст. л.⠀
- слива ― 2 шт.
- цибуля ― 2 шт.
- селера стебло ― 1 ст.⠀
- часник ― 1 голівка
- чилі ― 1 шт.⠀
- спеції ― за смаком⠀
- зелень (кінза, петрушка) ― 1 пучок
Спосіб приготування:
- Проварюємо ребра, зливаємо воду і ставимо нову воду для бульйону, далі закидаємо м’ясо, ребра, овочі, стебла із зелені, лавровий лист, перець горошок. Можна додати свіжий базилік та чебрець. Варимо мінімум 4 години на повільному вогні.
- Поки бульйон насичується ароматами трав та овочів, робимо горіхово- часникову пасту: горіхи обсмажуємо на сухій сковороді, потім у ступі змішуємо з часником, чилі і все ретельно розтираємо в пасту.
- Цибулю злегка обсмажуємо на вершковому маслі.
- Проціджуємо бульйон, м’ясо з кістки зрізаємо і закидаємо назад у каструлю, туди ж цибулю, селеру і нашу пасту.
- Додаємо ткемалі, або перетерті сливи, або клапі ― на вибір. Якщо немає нічого з цього, використовуйте томатну пасту, а краще терті помідори. Кип’ятимо наш бульйон.
- Додаємо спеції: коріандр, суміш перців, уцхо та хмелі сунелі, м’яту, тархун, шафран.
7. Додаємо рис і варимо на повільному вогні ще 15―20 хв.
- Наприкінці додаємо зелень ― що більше, то смачніше.
- Супові треба дати трохи настоятися.
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