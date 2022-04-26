Суп харчо: рецепт

Учасник дев’ятого сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Сергій Денисов поділився з підписниками в інстаграмі рецептом супу харчо своєї бабусі з власними модифікаціями.

Інгредієнти:

яловичі ребра ― 400 г⠀

яловичина ― 300 г

волоський горіх ― 150 г⠀

ткемалі, клапі⠀

рис ― 5 ст. л.⠀

слива ― 2 шт.

цибуля ― 2 шт.

селера стебло ― 1 ст.⠀

часник ― 1 голівка

чилі ― 1 шт.⠀

спеції ― за смаком⠀

зелень (кінза, петрушка) ― 1 пучок

Спосіб приготування:

Проварюємо ребра, зливаємо воду і ставимо нову воду для бульйону, далі закидаємо м’ясо, ребра, овочі, стебла із зелені, лавровий лист, перець горошок. Можна додати свіжий базилік та чебрець. Варимо мінімум 4 години на повільному вогні.

Поки бульйон насичується ароматами трав та овочів, робимо горіхово- часникову пасту: горіхи обсмажуємо на сухій сковороді, потім у ступі змішуємо з часником, чилі і все ретельно розтираємо в пасту.

Цибулю злегка обсмажуємо на вершковому маслі.

Проціджуємо бульйон, м’ясо з кістки зрізаємо і закидаємо назад у каструлю, туди ж цибулю, селеру і нашу пасту.

Додаємо ткемалі, або перетерті сливи, або клапі ― на вибір. Якщо немає нічого з цього, використовуйте томатну пасту, а краще терті помідори. Кип’ятимо наш бульйон.

Додаємо спеції: коріандр, суміш перців, уцхо та хмелі сунелі, м’яту, тархун, шафран.

7. Додаємо рис і варимо на повільному вогні ще 15―20 хв.

Наприкінці додаємо зелень ― що більше, то смачніше.

Супові треба дати трохи настоятися.

Більше на тему: Сирна запіканка: рецепт від Володимира Ярославського

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ