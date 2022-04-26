Суп харчо: рецепт приготовления в домашних условиях
26.04.2022
Участник девятого сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Сергей Денисов поделился с подписчиками в Instagram рецептом супа харчо его бабушки с собственными правками.
Ингредиенты:
- говяжьи ребра ― 400 г⠀
- говядина ― 300 г
- грецкий орех ― 150 г⠀
- ткемали, тклапи⠀
- рис ― 5 ст. л.⠀
- слива ― 2 шт.⠀
- лук ― 2 шт.⠀
- сельдерей стебель ― 1 ст.⠀
- чеснок ― 1 головка⠀
- чили ― 1 шт.⠀
- специи ― по вкусу⠀
- зелень (кинза, петрушка) ― 1 пучок
Способ приготовления:
- Провариваем рёбра, сливаем воду и ставим новую воду для бульона, далее забрасываем мясо, рёбра, овощи, стебли с зелени, лавровый лист, перец горошек. Можно добавить свежий базилик и тимьян. Варим минимум 4 часа на медленном огне.
- Пока бульон насыщается ароматами трав и овощей, делаем орехово-чесночную пасту: орехи прожариваем на сухой сковороде, затем в ступке смешиваем с чесноком, чили и все тщательно растираем в пасту.
- Лук слегка обжариваем на сливочном масле.
- Процеживаем бульон, мясо с кости срезаем и закидываем обратно в кастрюлю, туда же лук, сельдерей и нашу пасту.
- Добавляет темали, либо перетертые сливы, либо тклапи ― на выбор. Если нет ничего из этого, то используйте томатную пасту, а лучше тертые помидоры. Кипятим наш бульон.
- Добавляем специи: кориандр, смесь перцев, уцхо и хмели-сунели, мяту, тархун, шафран.
- Добавляем рис и варим на медленном огне ещё 15―20 минут.
- В конце добавляем зелень ― чем больше, тем вкуснее.
- Супу нужно дать немного настояться.
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