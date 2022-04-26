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Суп харчо: рецепт приготовления в домашних условиях

26.04.2022

Участник девятого сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Сергей Денисов поделился с подписчиками в Instagram рецептом супа харчо его бабушки с собственными правками.

Суп харчо: рецепт

Ингредиенты:

  • говяжьи ребра ― 400 г⠀
  • говядина ― 300 г
  • грецкий орех ― 150 г⠀
  • ткемали, тклапи⠀
  • рис ― 5 ст. л.⠀
  • слива ― 2 шт.⠀
  • лук ― 2 шт.⠀
  • сельдерей стебель ― 1 ст.⠀
  • чеснок ― 1 головка⠀
  • чили ― 1 шт.⠀
  • специи ― по вкусу⠀
  • зелень (кинза, петрушка) ― 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Провариваем рёбра, сливаем воду и ставим новую воду для бульона, далее забрасываем мясо, рёбра, овощи, стебли с зелени, лавровый лист, перец горошек. Можно добавить свежий базилик и тимьян. Варим минимум 4 часа на медленном огне.
  1. Пока бульон насыщается ароматами трав и овощей, делаем орехово-чесночную пасту: орехи прожариваем на сухой сковороде, затем в ступке смешиваем с чесноком, чили и все тщательно растираем в пасту.
  1. Лук слегка обжариваем на сливочном масле.
  1. Процеживаем бульон, мясо с кости срезаем и закидываем обратно в кастрюлю, туда же лук, сельдерей и нашу пасту.
  1. Добавляет темали, либо перетертые сливы, либо тклапи ― на выбор. Если нет ничего из этого, то используйте томатную пасту, а лучше тертые помидоры. Кипятим наш бульон.
  1. Добавляем специи: кориандр, смесь перцев, уцхо и хмели-сунели, мяту, тархун, шафран.
  1. Добавляем рис и варим на медленном огне ещё 15―20 минут.
  2. В конце добавляем зелень ― чем больше, тем вкуснее.
  1. Супу нужно дать немного настояться.

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