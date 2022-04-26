Суп харчо: рецепт

Участник девятого сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Сергей Денисов поделился с подписчиками в Instagram рецептом супа харчо его бабушки с собственными правками.

Ингредиенты:

говяжьи ребра ― 400 г⠀

говядина ― 300 г

грецкий орех ― 150 г⠀

ткемали, тклапи⠀

рис ― 5 ст. л.⠀

слива ― 2 шт.⠀

лук ― 2 шт.⠀

сельдерей стебель ― 1 ст.⠀

чеснок ― 1 головка⠀

чили ― 1 шт.⠀

специи ― по вкусу⠀

зелень (кинза, петрушка) ― 1 пучок

Способ приготовления:

Провариваем рёбра, сливаем воду и ставим новую воду для бульона, далее забрасываем мясо, рёбра, овощи, стебли с зелени, лавровый лист, перец горошек. Можно добавить свежий базилик и тимьян. Варим минимум 4 часа на медленном огне.

Пока бульон насыщается ароматами трав и овощей, делаем орехово-чесночную пасту: орехи прожариваем на сухой сковороде, затем в ступке смешиваем с чесноком, чили и все тщательно растираем в пасту.

Лук слегка обжариваем на сливочном масле.

Процеживаем бульон, мясо с кости срезаем и закидываем обратно в кастрюлю, туда же лук, сельдерей и нашу пасту.

Добавляет темали, либо перетертые сливы, либо тклапи ― на выбор. Если нет ничего из этого, то используйте томатную пасту, а лучше тертые помидоры. Кипятим наш бульон.

Добавляем специи: кориандр, смесь перцев, уцхо и хмели-сунели, мяту, тархун, шафран.

Добавляем рис и варим на медленном огне ещё 15―20 минут. В конце добавляем зелень ― чем больше, тем вкуснее.

Супу нужно дать немного настояться.

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