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Коржик без дріжджів на сухій сковороді: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

28.03.2022

Якщо ви шукаєте рецепт недорогих, швидких та простих коржиків без дріжджів ― цей рецепт для вас! Подробиці ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • борошно ― 240 г
  • олія ― ​​2 ст. л.
  • сіль ― 1,5 ч. л.
  • яйце куряче ― 1 шт.
  • вода ― 150 мл
  • вершкове масло для змащування коржиків

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти змішати, крім вершкового масла.
  2. Вимісити тісто, обгорнути харчовою плівкою і покласти на 15 хвилин у холодильник.
  3. Розділити тісто на 4 частини, кожну тонко розкачати, змастити розтопленим вершковим маслом, зверху присипати борошном. Потім розрізати кожен круг ножем від центру (ніби прокреслюючи радіус), узявши за край розрізу, скрутити в конус, зім’яти від широкого краю до вузького і знову розкачати, щоб коржик вийшов розшарованим.
  4.  Обсмажити на сухій сковороді, перевертаючи, до готовності.

Їсти такі коржики можна з будь-чим: кабачковою ікрою, м’ясом, кашею, варенням тощо.

Смачного!

 

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Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

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