Коржик без дріжджів на сухій сковороді: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
28.03.2022
Якщо ви шукаєте рецепт недорогих, швидких та простих коржиків без дріжджів ― цей рецепт для вас! Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно ― 240 г
- олія ― 2 ст. л.
- сіль ― 1,5 ч. л.
- яйце куряче ― 1 шт.
- вода ― 150 мл
- вершкове масло для змащування коржиків
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти змішати, крім вершкового масла.
- Вимісити тісто, обгорнути харчовою плівкою і покласти на 15 хвилин у холодильник.
- Розділити тісто на 4 частини, кожну тонко розкачати, змастити розтопленим вершковим маслом, зверху присипати борошном. Потім розрізати кожен круг ножем від центру (ніби прокреслюючи радіус), узявши за край розрізу, скрутити в конус, зім’яти від широкого краю до вузького і знову розкачати, щоб коржик вийшов розшарованим.
- Обсмажити на сухій сковороді, перевертаючи, до готовності.
Їсти такі коржики можна з будь-чим: кабачковою ікрою, м’ясом, кашею, варенням тощо.
Смачного!
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