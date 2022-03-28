Якщо ви шукаєте рецепт недорогих, швидких та простих коржиків без дріжджів ― цей рецепт для вас! Подробиці ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

борошно ― 240 г

олія ― ​​2 ст. л.

сіль ― 1,5 ч. л.

яйце куряче ― 1 шт.

вода ― 150 мл

вершкове масло для змащування коржиків

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати, крім вершкового масла. Вимісити тісто, обгорнути харчовою плівкою і покласти на 15 хвилин у холодильник. Розділити тісто на 4 частини, кожну тонко розкачати, змастити розтопленим вершковим маслом, зверху присипати борошном. Потім розрізати кожен круг ножем від центру (ніби прокреслюючи радіус), узявши за край розрізу, скрутити в конус, зім’яти від широкого краю до вузького і знову розкачати, щоб коржик вийшов розшарованим. Обсмажити на сухій сковороді, перевертаючи, до готовності.

Їсти такі коржики можна з будь-чим: кабачковою ікрою, м’ясом, кашею, варенням тощо.

Смачного!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

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