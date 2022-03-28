Лепешка без дрожжей на сухой сковороде: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
28.03.2022
Если вы ищете рецепт недорогих, быстрых и простых лепешек без дрожжей ― этот рецепт для вас! Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
- мука ― 240 г
- растительное масло ― 2 ст. л.
- соль ― 1,5 ч. л.
- яйцо куриное ― 1 шт.
- вода ― 150 мл
- сливочное масло для смазки коржей
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешать, кроме сливочного масла.
- Вымесить тесто, обернуть пищевой пленкой и положить на 15 минут в холодильник.
- Разделить тесто на 4 части, каждую тонко раскатать, смазать растопленным сливочным маслом, сверху присыпать мукой. Затем разрезать каждый пласт от центра к краю (как бы начертив ножом радиус круга). Взяв край разреза, скрутить пласт теста в конус, смять его от широкого конца к узкому и снова раскатать скалкой, чтобы лепешка получилась слоеной.
- Обжарить на сухой сковороде, переворачивая, до готовности.
Кушать такую лепешку можно с чем угодно: кабачковой икрой, мясом, кашей, вареньем и проч.
Приятного аппетита!
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