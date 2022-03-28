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Лепешка без дрожжей на сухой сковороде: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

28.03.2022

Если вы ищете рецепт недорогих, быстрых и простых лепешек без дрожжей ― этот рецепт для вас! Подробности ― далее в материале. 

Ингредиенты:

  • мука ― 240 г
  • растительное масло ― 2 ст. л.
  • соль ― 1,5 ч. л.
  • яйцо куриное ― 1 шт.
  • вода ― 150 мл
  • сливочное масло для смазки коржей

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешать, кроме сливочного масла.
  2. Вымесить тесто, обернуть пищевой пленкой и положить на 15 минут в холодильник.
  3. Разделить тесто на 4 части, каждую тонко раскатать, смазать растопленным сливочным маслом, сверху присыпать мукой. Затем разрезать каждый пласт от центра к краю (как бы начертив ножом радиус круга). Взяв край разреза, скрутить пласт теста в конус, смять его от широкого конца к узкому и снова раскатать скалкой, чтобы лепешка получилась слоеной.
  4. Обжарить на сухой сковороде, переворачивая, до готовности. 

Кушать такую лепешку можно с чем угодно: кабачковой икрой, мясом, кашей, вареньем и проч.

Приятного аппетита!

 

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Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

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