Если вы ищете рецепт недорогих, быстрых и простых лепешек без дрожжей ― этот рецепт для вас! Подробности ― далее в материале.

Ингредиенты:

мука ― 240 г

растительное масло ― 2 ст. л.

соль ― 1,5 ч. л.

яйцо куриное ― 1 шт.

вода ― 150 мл

сливочное масло для смазки коржей

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать, кроме сливочного масла. Вымесить тесто, обернуть пищевой пленкой и положить на 15 минут в холодильник. Разделить тесто на 4 части, каждую тонко раскатать, смазать растопленным сливочным маслом, сверху присыпать мукой. Затем разрезать каждый пласт от центра к краю (как бы начертив ножом радиус круга). Взяв край разреза, скрутить пласт теста в конус, смять его от широкого конца к узкому и снова раскатать скалкой, чтобы лепешка получилась слоеной. Обжарить на сухой сковороде, переворачивая, до готовности.

Кушать такую лепешку можно с чем угодно: кабачковой икрой, мясом, кашей, вареньем и проч.

Приятного аппетита!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

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