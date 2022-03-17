Хліб без замішування: рецепт від Володимира Ярославського
17.03.2022
Хочете самі спекти хліб? Секрет приготування справжнього хліба без замішування нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Докладний рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 400 г борошна (краще вищого ґатунку або цільнозернове)
- 8 г (1 ч. л. з гіркою) солі
- 1,5 г (1/3 ч. л.) сухих дріжджів
- 300 мл води
- на підпил ― борошно пшеничне, кукурудзяне або навіть подрібнені вівсяні пластівці
Спосіб приготування:
- Змішуємо у великій мисці просіяне борошно, сіль, дріжджі і додаємо воду кімнатної температури ― не холодну і не теплу.
- Швидко замішуємо тісто, буквально хвилину. Якщо тісто дуже рідке і липке, не лякайтеся ― треба залишити його в мисці і накрити плівкою.
- Залишаємо тісто в теплі на 12―16 годин.
- Через 12―16 годин на стіл стелемо пергамент, добре посипаємо борошном для підпилу. На нього «випускаємо» обережно тісто, що підійшло, бажано так, щоб нижня частина опинилася зверху.
- Обережно складаємо тісто «конвертом», зводячи до середини протилежні краї і трохи придавлюючи, щоб воно «склеїлося». У вас вийде майже буханочка.
- Прибираємо залишки борошна з пергаменту і перекладаємо тісто швом донизу. Накриваємо рушником і залишаємо підходити на 2 години.
- За 30 хвилин до випікання вмикаємо духовку і ставимо в неї чавунну каструлю з кришкою, нагріваємо до 250 °C.
- Як вийде час, дістаємо каструлю і поміщаємо в неї тісто разом з пергаментом, накриваємо кришкою.
- Випікаємо 30 хвилин накритим і потім ще 20 хвилин без кришки.
- Дістаємо, даємо охолонути і їмо.
Смачного!
Більше на тему: Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+