Хочете самі спекти хліб? Секрет приготування справжнього хліба без замішування нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Докладний рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

400 г борошна (краще вищого ґатунку або цільнозернове)

8 г (1 ч. л. з гіркою) солі

1,5 г (1/3 ч. л.) сухих дріжджів

300 мл води

на підпил ― борошно пшеничне, кукурудзяне або навіть подрібнені вівсяні пластівці

Спосіб приготування:

Змішуємо у великій мисці просіяне борошно, сіль, дріжджі і додаємо воду кімнатної температури ― не холодну і не теплу. Швидко замішуємо тісто, буквально хвилину. Якщо тісто дуже рідке і липке, не лякайтеся ― треба залишити його в мисці і накрити плівкою. Залишаємо тісто в теплі на 12―16 годин. Через 12―16 годин на стіл стелемо пергамент, добре посипаємо борошном для підпилу. На нього «випускаємо» обережно тісто, що підійшло, бажано так, щоб нижня частина опинилася зверху. Обережно складаємо тісто «конвертом», зводячи до середини протилежні краї і трохи придавлюючи, щоб воно «склеїлося». У вас вийде майже буханочка. Прибираємо залишки борошна з пергаменту і перекладаємо тісто швом донизу. Накриваємо рушником і залишаємо підходити на 2 години. За 30 хвилин до випікання вмикаємо духовку і ставимо в неї чавунну каструлю з кришкою, нагріваємо до 250 °C . Як вийде час, дістаємо каструлю і поміщаємо в неї тісто разом з пергаментом, накриваємо кришкою. Випікаємо 30 хвилин накритим і потім ще 20 хвилин без кришки. Дістаємо, даємо охолонути і їмо.

Смачного!

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