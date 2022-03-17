Хотите сами испечь хлеб? Секрет приготовления настоящего хлеба без замеса нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробный рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

400 г муки (лучше высшего сорта или цельнозерновая)

8 г (1 ч. л. с горкой) соли

1,5 г (1/3 ч. л.) сухих дрожжей

300 мл воды

на подпыл ― мука пшеничная, кукурузная или даже измельченные овсяные хлопья

Способ приготовления:

Смешиваем в большой миске просеянную муку, соль, дрожжи и добавляем воду комнатной температуры ― не холодную и не теплую. Быстро замешиваем тесто ― буквально минуту. Если тесто очень жидкое и липкое, не пугайтесь ― надо оставить его в миске и накрыть пленкой. Оставляем тесто в тепле на 12―16 часов. Через 12―16 часов на стол стелим пергамент, хорошо посыпаем мукой для подпыла. На него «выпускаем» осторожно подошедшее тесто, желательно так, чтобы нижняя часть оказалась сверху. Осторожно складываем тесто «конвертом», сводя противоположные края к середине и немного придавливаем, чтобы оно «склеилось». У вас получится почти буханочка. Убираем остатки муки с листа пергамента и перекладываем тесто швом вниз. Накрываем полотенцем и даем подойти 2 часа. За 30 минут до выпечки включаем духовку и ставим в нее чугунную кастрюлю с крышкой, нагреваем до 250°С. Когда подойдет время, достаем кастрюлю и помещаем в нее тесто вместе с пергаментом, накрываем крышкой. Выпекаем 30 минут накрытым и затем еще 20 минут без крышки. Достаем, охлаждаем и едим.

Приятного аппетита!

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