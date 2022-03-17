Хлеб без замеса: рецепт от Владимира Ярославского
17.03.2022
Хотите сами испечь хлеб? Секрет приготовления настоящего хлеба без замеса нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробный рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- 400 г муки (лучше высшего сорта или цельнозерновая)
- 8 г (1 ч. л. с горкой) соли
- 1,5 г (1/3 ч. л.) сухих дрожжей
- 300 мл воды
- на подпыл ― мука пшеничная, кукурузная или даже измельченные овсяные хлопья
Способ приготовления:
- Смешиваем в большой миске просеянную муку, соль, дрожжи и добавляем воду комнатной температуры ― не холодную и не теплую.
- Быстро замешиваем тесто ― буквально минуту. Если тесто очень жидкое и липкое, не пугайтесь ― надо оставить его в миске и накрыть пленкой.
- Оставляем тесто в тепле на 12―16 часов.
- Через 12―16 часов на стол стелим пергамент, хорошо посыпаем мукой для подпыла. На него «выпускаем» осторожно подошедшее тесто, желательно так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.
- Осторожно складываем тесто «конвертом», сводя противоположные края к середине и немного придавливаем, чтобы оно «склеилось». У вас получится почти буханочка.
- Убираем остатки муки с листа пергамента и перекладываем тесто швом вниз. Накрываем полотенцем и даем подойти 2 часа.
- За 30 минут до выпечки включаем духовку и ставим в нее чугунную кастрюлю с крышкой, нагреваем до 250°С.
- Когда подойдет время, достаем кастрюлю и помещаем в нее тесто вместе с пергаментом, накрываем крышкой.
- Выпекаем 30 минут накрытым и затем еще 20 минут без крышки.
- Достаем, охлаждаем и едим.
Приятного аппетита!
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