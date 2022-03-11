Як швидко виростити дріжджі?

У нинішній скрутній ситуації дріжджі часто стають дефіцитом. Як при цьому випікати хліб? Виходом може бути опара для хліба чи здоби на дуже маленькій кількості дріжджів, що робить вироби значно кориснішими. Читайте рецепт розмноження дріжджів від судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

1 г сухих дріжджів (якщо старі ― беріть 2 г, якщо свіжі ― 3 г)

100 г цільнозернового борошна

100 г білого звичайного борошна

200 мл води кімнатної температури

дрібка цукру

Спосіб приготування:

У 50 г ледь теплої води розчинити дрібку цукру і дріжджі. Дати постояти 15―20 хвилин для активації дріжджів ― побачите пінну «шапочку». Далі додати решту води кімнатної температури, борошно і добре вимісити, щоб не було грудочок. Помістити масу у велику ємність, наприклад, пластикове відро. Тримати або за кімнатної температури ― поки не «підніметься», або поставити в холодильник, прикрити нещільно кришкою і чекати приблизно добу. Опара готова, коли тісто, що піднялося в ємності, починає опадати. Коли ви використали частину такої опари, треба додати до неї нової суміші борошна і води 100/100 г, перемішати і поставити в холодильник під кришку зберігатися.

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