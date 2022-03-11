Как быстро вырастить дрожжи?

В нынешней сложной ситуации дрожжи часто становятся дефицитом. Как в таких условиях печь хлеб? Выходом может стать опара для хлеба или сдобы на очень маленьком количестве дрожжей, что делает изделия гораздо более полезными. Читайте рецепт размножения дрожжей от судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

1 г сухих дрожжей (если старые ― берите 2 г, если свежие ― 3 г)

100 г цельнозерновой муки

100 г белой обычной муки

200 г воды комнатной температуры

щепотка сахара

Способ приготовления:

В 50 мл едва теплой воды растворить щепотку сахара и дрожжи. Дать постоять 15―20 минут для активации дрожжей ― увидите пенную «шапочку». Далее добавить оставшуюся воду комнатной температуры, муку и хорошо вымесить, чтобы не было комочков. Поместить массу в большую емкость, например, пластиковое ведро. Держать или при комнатной температуре ― пока не «поднимется», или поставить в холодильник, прикрыв неплотно крышкой, и ждать примерно сутки. Опара готова, когда поднявшееся тесто в емкости начинает опадать. Когда вы использовали часть опары, нужно добавить к ней новой смеси муки и воды 100/100 г, перемешать и поставить в холодильник под крышку на хранение.

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