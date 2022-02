15 лютого Ектор Хіменес-Браво влаштував третій захід для українських топових блогерів на честь Дня святого Валентина — «Прожарювання закоханих». Цього разу телезірка зібрав лідерів думок у другому своєму легендарному ресторані сучасної в’єтнамської кухні «NAM».

На гру прийшло сім зіркових пар блогерів: учасниця «Холостяк»-11 Надін Медведчук; зірка серіалу «Школа» Іра Кудашова; учасник першого сезону «Холостячки», ресторатор Євген Ковтуненко; блогерка Ванесса Виноградова, яка входить до 10-ки найкращих лайфстайл-блогерів; власниця трьох салонів краси, популярна POV-тіктокерка Анастасія Захандревич та інші відомі особи в українському блогінгу.

Цього разу концепт прожарювання був у тому, що пари-блогери перевіряли одне одного на довіру та взаємодію в команді. Кожна з пар була позбавлена ​​можливості використати своє тіло на повну: у дівчат були зав’язані очі, а в хлопців руки скуті кайданками.

Всі отримали одне завдання: приготувати просту страву, де чоловік спрямовує свою даму, а вона готує, довірившись партнерові. І ця страва була неми з креветками.

Час приготування було обмежено до 20 хвилин, після чого Ектор оцінював страви. Вранці того ж дня на його сторінці в Instagram було запущено голосування, на якому аудиторія обирала своїх фаворитів.

Блогери готували в окремому залі ресторану під наглядом Ектора, який підганяв, іронізував, коментував зовнішній вигляд страв і здібності пар у кулінарному мистецтві.

Перших переможців вибирав Ектор, а других ― глядачі й підписники на його Instagram-сторінці.

Крім цього було знято багато сторіз, тікток-відео, досягнуто домовленостей про нові спільні проєкти та дружбу в соцмережах, а також відбулася невелика after-party з авторськими закусками з меню «NAM».

Це вже третій блогерський івент Ектора Хіменеса-Браво. Телезірка сказав блогерам «по секрету», що налаштований частіше збирати абсолютно різних блогерів, зірок та особистостей на подальші «Прожарювання», об’єднуючи їх мистецтвом кулінарії. А кінцева мета шоумена ― народження нових цікавих та корисних проєктів для українців.

Також Ектор натякнув, що планує стандартизувати концепцію «Прожарювання» як каркас, і можливо, зовсім скоро ми побачимо «Прожарювання зірок» і «Прожарювання тіктокерів».

