15 февраля Эктор Хименес-Браво устроил третье по счету мероприятие для украинских топовых блогеров в честь Дня святого Валентина — «Прожарка влюбленных». На этот раз телезвезда собрал лидеров мнений во втором своем легендарном ресторане современной вьетнамской кухни «NAM».

На игру пришло семь звездных пар блогеров: участница «Холостяк»-11 Надин Медведчук; звезда сериала «Школа» Ира Кудашова; участник первого сезона «Холостячки» и ресторатор Евгений Ковтуненко; блогер Ванесса Виноградова, которая входит в топ 10 категории лайфстайл-блогеров; Ирина Ковальчук, блогер и владелица трёх салонов красоты; популярный POV-тиктокер Анастасия Захандревич и другие известные личности в украинском блогинге.

В этот раз концепт прожарки был в том, что пары-блогеры проверяли друг друга на доверие и взаимодействие в команде. Каждая из пар была лишена возможности использовать свое тело на полную — у девушек завязаны глаза, а у парней руки скованы наручниками.

Все получили одно задание: приготовить простое блюдо, где мужчина направляет свою даму, а она готовит, доверившись партнеру. И это блюдо было нэмы с креветками.



Время готовки было ограничено до 20 минут, после чего Эктор оценивал блюда. Утром того дня на странице Эктора в Instagram было запущено голосование, на котором аудитория выбирала своих фаворитов.



Блогеры готовили в отдельном зале ресторана под присмотром Эктора, который подгонял, иронизировал, комментировал внешний вид блюд и способности пар в кулинарном искусстве.



Первых победителей выбирал Эктор, а вторых ― зрители и подписчики, проголосовавшие на его Instagram-странице.

Помимо этого было снято много сторис, тикток-видео, достигнуто договоренности о новых совместных проектах и дружбе в соцсетях, а также состоялась небольшая after-party с авторскими закусками из меню «NAM».

Это уже третий блогерский ивент от Эктора Хименеса-Браво. Телезвезда сказал блогерам «по секрету», что настроен чаще собирать абсолютно разных блогеров, звезд и личностей на дальнейшие «Прожарки», объединяя их искусством кулинарии. А конечная цель шоумена — рождение новых интересных и полезных проектов для украинцев.

Также Эктор намекнул, что планирует стандартизировать концепцию «Прожарки» как каркас, и возможно, совсем скоро мы увидим «Прожарку звезд» и «Прожарку тиктокеров».

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