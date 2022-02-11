Варіантів цього супу дуже багато, в кожному регіоні Колумбії його готують по-різному. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу «кальдо» нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Вода ― 1 л

Картопля ― 2 шт.

Яйця ― 3 шт.

Цибуля зелена

Кінза

Молоко ― 100 мл

Сіль

Спосіб приготування:

Спочатку варимо у воді картоплю разом із цибулею до м’якості, солимо воду. Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, даємо поваритися хвилинку-дві. Далі вбиваємо прямо в суп 3 яйця і варимо ще хвилин 4. Вимикаємо і даємо постояти кілька хвилин. Подаємо з ароматною зеленню — кінзою та цибулею.

Смачного!

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