Колумбійський суп: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
11.02.2022
Варіантів цього супу дуже багато, в кожному регіоні Колумбії його готують по-різному. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу «кальдо» нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Вода ― 1 л
- Картопля ― 2 шт.
- Яйця ― 3 шт.
- Цибуля зелена
- Кінза
- Молоко ― 100 мл
- Сіль
Спосіб приготування:
- Спочатку варимо у воді картоплю разом із цибулею до м’якості, солимо воду.
- Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, даємо поваритися хвилинку-дві.
- Далі вбиваємо прямо в суп 3 яйця і варимо ще хвилин 4.
- Вимикаємо і даємо постояти кілька хвилин. Подаємо з ароматною зеленню — кінзою та цибулею.
Смачного!
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