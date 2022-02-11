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Колумбийский суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

11.02.2022

Вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии его готовят по-разному. Секрет приготовления необычного колумбийского супа «кальдо» нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты: 

  • Вода — 1 л
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Лук зеленый
  • Кинза
  • Молоко — 100 мл
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду.
  2. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две.
  3. Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4.
  4. Выключаем и даем постоять пару минут. Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.

Приятного аппетита! 

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