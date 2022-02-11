Колумбийский суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
11.02.2022
Вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии его готовят по-разному. Секрет приготовления необычного колумбийского супа «кальдо» нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- Вода — 1 л
- Картофель — 2 шт.
- Яйцо — 3 шт.
- Лук зеленый
- Кинза
- Молоко — 100 мл
- Соль
Способ приготовления:
- Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду.
- Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две.
- Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4.
- Выключаем и даем постоять пару минут. Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.
Приятного аппетита!
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