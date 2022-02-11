Вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии его готовят по-разному. Секрет приготовления необычного колумбийского супа «кальдо» нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

Вода — 1 л

Картофель — 2 шт.

Яйцо — 3 шт.

Лук зеленый

Кинза

Молоко — 100 мл

Соль

Способ приготовления:

Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две. Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4. Выключаем и даем постоять пару минут. Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.

Приятного аппетита!

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